Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Τελευταία ενημέρωση 18:43

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή 'Αγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα στις 18:14 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδειά. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 στις 17:27 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές 'Αγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες .

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πού θα κριθεί το deal για την πώληση της Evergood

Στα 1.404 ευρώ ο μέσος μισθός τον Ιανουάριο - Αυξήθηκε κατά 3,38% μέσα σε ένα έτος

Κρυπτονομίσματα: Το φορολογικό κενό «μπλοκάρει» τα κέρδη των επενδυτών

tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider