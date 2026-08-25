Πυρκαγιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Τελευταία ενημέρωση 18:43

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή 'Αγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα στις 18:14 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδειά. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 στις 17:27 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές 'Αγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες .

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ