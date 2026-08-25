Οι ΗΠΑ κόβουν «όλους τους οικονομικούς πόρους» του Ιράν - Νέα «ήττα» για του Αμερικανούς υπόσχεται η Τεχεράνη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Την πρόθεσή της να κόψει «όλους τους οικονομικούς πόρους» του Ιράν, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνοντας προειδοποίηση σε κάθε χώρα που συνεχίζει να «υποστηρίζει» την Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αναφέρθηκε σε υπό κατάρτιση νέα ομοβροντία ούτως καλούμενων «δευτερογενών» κυρώσεων, που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν απευθείας, αλλά και εμπορικούς εταίρους του, κι αφορούν τον χρυσό, την τεχνολογία, ψηφιακούς πόρους, την αεροπορία, τις θαλάσσιες μεταφορές...

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ούτε ποιες χώρες διατρέχουν κίνδυνο να μπουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ. «Το Ιράν έχει μπροστά του πολύ ξεκάθαρη επιλογή, ανάμεσα σε μόνο δυο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση (...) ή την επιστροφή προς την ομαλότητα και την πιθανότητα επανένταξης στην παγκόσμια οικονομία», είπε ο κ. Μπέσεντ.

Οι χώρες που δεν συμμετέχουν στα αμερικανικά μέτρα είτε θα συνεισφέρουν «στην απομόνωση του Ιράν» ή θα υποστούν με τη σειρά τους κυρώσεις, ως ακόμη και έξωση από «το σύστημα του δολαρίου», πρόσθεσε. «Θα αποδώσουμε στον καθένα τις ευθύνες του», αν διανοηθεί να αμφισβητήσει το εγχείρημα με σκοπό «την οικονομική ασφυξία του καθεστώτος»: «κανένας δεν πρέπει να δοκιμάσει τη θέλησή μας» ως προς αυτό, διεμήνυσε ο Σκοτ Μπέσεντ.

«Νέα ήττα»

Μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο υπουργός Οικονομίας του Ιράν Αλί Μαντανιζαντέχ ανέτεινε ότι οι απειλές δεν θα μεταφραστούν παρά σε «νέα ήττα» για τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει ετοιμάσει «διετές σχέδιο» για την αντιμετώπιση των κυρώσεων.