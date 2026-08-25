Ετήσια ανάπτυξη 1% στη Γερμανία το β' τρίμηνο - «Γκάζι» από εξαγωγές και μεταποίηση

Ο μεταποιητικός τομέας σημείωσε μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις, με την παραγωγή να αυξάνεται 1,1%, στην πρώτη ετήσια αύξησή του από τις αρχές του 2023.

Με ρυθμό 1% έτρεξε σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η οικονομία της Γερμανίας, με ώθηση από την ευρύτερη ανάκαμψη που τροφοδοτήθηκε από τα πολλά δισ. ευρώ σε δαπάνες για άμυνα και υποδομές. Σε τριμηνιαία βάση, το γερμανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε 0,3%, υπερβαίνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση του 0,2%.

Bundesbank: Σε τροχιά ανάκαμψης η γερμανική οικονομία

Σύμφωνα με την Destatis, η γερμανική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική από τις αρχές του έτους, με τις εξαγωγές να λειτουργούν για άλλη μια φορά ως η κύρια κινητήρια δύναμη. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 2,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με ισχυρή ζήτηση για χημικά, ηλεκτρονικά, οπτικά προϊόντα και εξοπλισμό μεταφορών,

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης, αν και με βραδύτερο ρυθμό, σημειώνοντας άνοδο 1,5% σε τριμηνιαία βάση ενώ ώθηση έδωσε και η ισχυρότερη από την αναμενόμενη δραστηριότητα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Το εμπόριο με τους εταίρους της ΕΕ βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν από τις υψηλότερες αγορές γερμανικών αγαθών από ΗΠΑ και Κίνα.

Ωστόσο, οι εγχώριες επενδύσεις προβλημάτισαν: οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό μειώθηκαν 1,4%, ενώ οι επενδύσεις σε κατασκευές αυξήθηκαν μόλις 0,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστικός τομέας της Γερμανίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η αύξηση της κατανάλωσης παρέμεινε επίσης μέτρια, με τις γερμανικά νοικοκυριά να παρουσιάζουν άνοδο δαπανών 0,1% σε τριμηνιαία βάση, αποδεικνύοντας με την εγχώρια ζήτηση να εξακολουθεί να παίζει περιορισμένο ρόλο στην ανάκαμψη.

Ο μεταποιητικός τομέας σημείωσε μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις, με την παραγωγή να σκαρφαλώνει 0,9% στο τρίμηνο και 1,1%, στην πρώτη ετήσια αύξησή του από τις αρχές του 2023.

Οι παραγωγοί χημικών προϊόντων και οι κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ηγήθηκαν της ανόδου, ενώ οι περισσότεροι τομείς υπηρεσιών ξεχώρισαν επίσης, με την πληροφορική, την επικοινωνία, τα ακίνητα και τις δημόσιες υπηρεσίες να προσθέτουν 0,6%.

Παρά την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, η αγορά εργασίας παρέμεινε υπό πίεση. Η απασχόληση μειώθηκε -0,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με περίπου 45,7 εκατ. Γερμανούς να βρίσκονται στην αγορά εργασίας.

Η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας παρέμεινε ελαφρώς κάτω από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ΕΕ αναπτύχθηκε κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση, με την Ισπανία στο τιμόνι με +0,7%, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία πρόσθεσαν 0,2% η καθεμία.