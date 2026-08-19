Σε υψηλό τεσσάρων μηνών ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Ιούλιο

Η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση κατά 13% στο ανώτατο όριο τιμών που καθορίζει τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών.

Στο 2,9% επιταχύνθηκε o πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο καθώς οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά, βάζοντας τέλος σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας για τα βρετανικά νοικοκυριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε σε υψηλό τεσσάρων μηνών τον Ιούλιο, από 2,6% τον Ιούνιο. Η αύξηση αυτή ήταν σύμφωνη με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων του Bloomberg, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προέβλεπε άνοδο στο 2,8%.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, παρέμεινε σταθερός στο 2,6%, ενώ ο πληθωρισμός των υπηρεσιών υποχώρησε στο 3,4% από 3,6%.

Η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση κατά 13% στο ανώτατο όριο τιμών που καθορίζει τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τη μείωση των τιμών των καυσίμων κίνησης.

«Ο πληθωρισμός που οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές στη χώρα μας, αλλά η βρετανική οικονομία είναι ανθεκτική», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, σχολιάζοντας τα στοιχεία.

Η νέα επιτάχυνση οδήγησε τον συνολικό πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ σύμφωνα με το Bloomberg αναμένεται περαιτέρω άνοδος, καθώς οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αυξάνουν τις πιέσεις στους καταναλωτές. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει θέσει το κόστος ζωής στο επίκεντρο του πρώτου μήνα της διακυβέρνησής του με μία σεριά από μέτρα, από την επιβολή ανώτατου ορίου στα εισιτήρια των λεωφορείων έως τη μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας.