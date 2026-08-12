Global X: Βλέπει συνέχεια στο ράλι του Χρηματιστηρίου - Ανοίγει ο δρόμος για τις 2.900 μονάδες

Τους καταλύτες που μπορούν να οδηγήσουν το ΧΑ ακόμη ψηλότερα αναλύει στο Insider.gr ο Paul Dmitriev της Global X. Τι λέει για τη μετάταξη της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων.

Των Δημήτρη Ζάντζα και Ανδρέα Βελισσάριου

Οι καταλύτες για το επόμενο μεγάλο ανοδικό «σκαλοπάτι» της εγχώριας αγοράς είναι ήδη εδώ, σύμφωνα με τη Global X, και δεν είναι άλλοι από την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών και τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Η Global X αποτελεί έναν διεθνή επενδυτικό οίκο και σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του νοτιοκορεατικού «γίγαντα» των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Mirae Asset Financial Group, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια της πρώτης σε ETFs παγκοσμίως να ξεπερνούν τα 170 δισ. δολάρια.

Όπως επισημαίνει στο insider.gr ο Paul Dmitriev, Senior Investment Analyst και Co-Portfolio Manager της Global X, μπορεί ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο MSCI Greece να έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 24% από τις αρχές του έτους, ενώ ο δείκτης MSCI Greece Financials κατά 32%, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αξία στις ελληνικές μετοχές.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με τον ρυθμό ανάπτυξης να παραμένει σχεδόν διπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η βελτίωση της τραπεζικής κερδοφορίας και η εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας, με διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενισχύουν τη θετική μας άποψη για την ελληνική αγορά», αναφέρει ο Dmitriev.

Στους θετικούς καταλύτες προσθέτει τις επιδόσεις - ρεκόρ του τουρισμού και την υποχώρηση της ανεργίας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι δύο αυτοί παράγοντες, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζουν τους κλάδους των υπηρεσιών και της κατανάλωσης, παρά τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και ταξιδιών.

Παράλληλα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύουν τις επενδύσεις και τα έργα υποδομών. Η Global X λαμβάνει επίσης υπόψη το πολιτικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι τα prediction markets εξακολουθούν να αποδίδουν πιθανότητα περίπου 80% σε εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο έτος, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένουν κατακερματισμένα.

Έχει δρόμο το ράλι...

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς που επικαλείται ο Dmitriev, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 10,1% για τον Γενικό Δείκτη, στο 10,6% για τον MSCI Greece και στο 10% για τον MSCI Greece Financials. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Γενικός Δείκτης θα μπορούσε να κινηθεί μια ανάσα κάτω από τις 2.900 μονάδες (σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις), δίνοντας συνέχεια στο φετινό ράλι.

Και αυτό χωρίς να έχει κλείσει ακόμη η «ψαλίδα» από τα προ κρίσης επίπεδα. Παρά την ισχυρή άνοδο των τελευταίων ετών, η ελληνική αγορά παραμένει περίπου 50% χαμηλότερα από τα υψηλά του Οκτωβρίου του 2007, επισημαίνει ο Dmitriev.

Στο μεταξύ, ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες είναι η μετάταξη της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές τον Σεπτέμβριο. Η Global X δεν αναμένει μαζική έξοδο των υφιστάμενων επενδυτών των αναδυόμενων αγορών. Αντίθετα, εκτιμά ότι τυχόν πωλήσεις θα μπορούσαν να απορροφηθούν από εισροές passive funds και νέες ισχυρές τοποθετήσεις από διαχειριστές που επενδύουν στις ανεπτυγμένες αγορές.

Το discount των τραπεζών και το premium στα μερίσματα

Την ίδια στιγμή, οι αποτιμήσεις του εγχώριου τραπεζικού κλάδου εξακολουθούν να εμφανίζονται ελκυστικές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Σύμφωνα με τη Global X, οι μετοχές του κλάδου διαπραγματεύονται με discount περίπου 8% βάσει των εκτιμώμενων κερδών τόσο για το επόμενο όσο και για το μεθεπόμενο έτος, έναντι αυτών του δείκτη Euro Stoxx Financials. Με βάση τον δείκτη τιμής προς λογιστική αξία, το discount διαμορφώνεται σε 11% σε ορίζοντα ενός έτους και σε 15% σε ορίζοντα τριετίας. Από την άλλη, οι εκτιμώμενες μερισματικές αποδόσεις τους είναι υψηλότερες κατά 2% και 7%, αντίστοιχα, σε ορίζοντα ενός και δύο ετών.

Η «ακτινογραφία» του GREK

Η Global X διαχειρίζεται το ETF Global X MSCI Greece (GREK), το πρώτο και μοναδικό ETF εισηγμένο στις ΗΠΑ που προσφέρει άμεση και στοχευμένη έκθεση στις ελληνικές μετοχές. Το GREK λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2011, είναι εισηγμένο στο NYSE και ακολουθεί τον δείκτη MSCI All Greece Select 25/50.

Στις 10 Αυγούστου το καθαρό ενεργητικό του ανερχόταν σε 329,2 εκατ. δολάρια, ενώ στη σύνθεσή του είναι κυρίαρχη η παρουσία των τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί τη μεγαλύτερη θέση με 14,71%, και ακολουθούν η Eurobank με 11,79%, η Τράπεζα Πειραιώς με 11,28% και η Alpha Bank με 7,32%. Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 45,1% του χαρτοφυλακίου, όπου μαζί με την Optima Bank (2,9%) και την CrediaBank (0,94%), η συνολική τραπεζική έκθεση διαμορφώνεται κοντά στο 49%.

Πέραν των τραπεζών, στις μεγαλύτερες συμμετοχές περιλαμβάνονται η ΔΕΗ με 5,82%, η Metlen με 4,86%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 4,67%, η Motor Oil με 4,6%, ο ΟΤΕ με 3,81% και η Jumbo με 3,49%. Ακολουθούν η Allwyn, η Τιτάν, η Helleniq Energy και ο ΑΔΜΗΕ, αποτυπώνοντας την έκθεση του ETF σε υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία και κατανάλωση.