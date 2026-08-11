Αποχωρεί από την Apple μετά από 25 χρόνια η επικεφαλής του Apple Pay

Η υπηρεσία Apple Pay που επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν διαδικτυακά αλλά και διά ζώσης, είναι από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις της εταιρείας.

Η Τζένιφερ Μπέιλι που τέλεσε για χρόνια επικεφαλής των Apple Pay και Apple Wallet αποχωρεί έπειτα από 25 χρόνια στην εταιρεία.

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών της Apple, Έντι Κιου, με εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Η Μπέιλι που κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου της Apple Pay από την έναρξη της υπηρεσίας το 2014, θα αποχωρήσει τον Οκτώβριο.

«Υπό την ηγεσία της Τζένιφερ, το Apple Pay άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες μας πραγματοποιούν τις πληρωμές τους. Πριν από την αποχώρησή της στα τέλη Οκτωβρίου, θα ανακοινώσουμε το σχέδιο διαδοχής και η Τζένιφερ θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη για να υποστηρίξει τη μετάβαση, αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο», αναφέρει.

Η υπηρεσία Apple Pay που επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν διαδικτυακά αλλά και διά ζώσης, είναι από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις της εταιρείας και αποφέρει έσοδα περίπου 7,5 δισ. δολάρια το χρόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg.

Η αποχώρηση της Μπέιλι αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την εταιρεία και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων σημαντικών στελεχών. Η επί σειρά ετών γενική νομική σύμβουλος της Apple, Κέιτ Άνταμς, αποχωρεί επίσης φέτος, ενώ η επικεφαλής περιβάλλοντος Λίζα Τζάκσον έφυγε στις αρχές του 2026.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τον Τιμ Κουκ ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου την 1η Σεπτεμβρίου. Τη θέση του θα αναλάβει ο Τζον Τέρνους, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα hardware της εταιρείας.