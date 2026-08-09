Την ανατολική κινεζική ακτή έπληξε ο τυφώνας Dolphin με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους

Μετά από το αρχικό πλήγμα, ο τυφώνας αναμένεται ότι θα κινηθεί δυτικά πριν μειώσει την έντασή του, κινούμενος προς την κεντρική και τη νοτιοδυτική Κίνα.

Ο τυφώνας Dolphin, ο πιο ισχυρός τροπικός κυκλώνας που πλήττει την Κίνα κατά τη φετινή χρονιά, έπληξε σήμερα την ανατολική κινεζική ακτή, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο τυφώνας Dolphin έπληξε προηγούμενα την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους κι αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια.

Ο τυφώνας πέρασε κοντά από την πόλη-νησί Γιουχουάν στην επαρχία Τσετσιάνγκ στα ανατολικά της Κίνας στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις αρμόδιες μετεωρολογικές αρχές στην Κίνα.

Η ταχύτητα των ισχυρών ανέμων καταγράφηκε στα 42 μέτρα το δευτερόλεπτο (151 χιλιόμετρα / ώρα) κοντά στο κέντρο του, ισοδυναμώντας στην ένταση του, σε τυφώνα Κατηγορίας 1 της κλίμακας Saffir-Simpson.

Οι αρχές είχαν απομακρύνει προληπτικά εργαζόμενους από υπεράκτιες εγκαταστάσεις, μεταφέροντας τους σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες, διέταξαν πλοία να επιστρέψουν στα λιμάνια, ενώ αύξησαν τους έλεγχους σε φυσικούς ταμιευτήρες, σε ορεινούς χείμαρρους, σε περιοχές που μπορούν να προκληθούν κατολισθήσεις, σε έργα που κατασκευάζονται, αλλά και σε τουριστικές περιοχές.

Μετά από το αρχικό πλήγμα, ο τυφώνας Dolphin αναμένεται ότι θα κινηθεί δυτικά πριν μειώσει την έντασή του, κινούμενος προς την κεντρική και τη νοτιοδυτική Κίνα, όπου σταδιακά θα αποδυναμώνεται, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ( CCTV) ο Γουάνγκ Χαϊπίνγκ, υπεύθυνος μετεωρολόγος στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ