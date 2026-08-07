Μπαρό για προεδρικές εκλογές: «Η Γαλλία δε θα ανεχθεί καμία απόπειρα ξένης ανάμιξης»

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε σήμερα, ότι το Παρίσι «δεν θα ανεχθεί καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης».

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε σήμερα, οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και έπειτα από μια νέα ρωσική εκστρατεία με στόχο πολιτικούς που θα είναι πιθανόν υποψήφιοι, ότι το Παρίσι «δεν θα ανεχθεί καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης».

«Η Γαλλία δεν θα ανεχθεί καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης στη δημοκρατική συζήτησή της, πολύ περισσότερο στις εκλογικές διαδικασίες της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μέσω του X.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ως απάντηση στον ηγέτη του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς LFI (Ανυπότακτη Γαλλία) Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος χθες, Πέμπτη, το βράδυ επέκρινε την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους της κυβέρνησης και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός, όπως είπε, ότι η γαλλική προεδρική εκλογή είναι «open bar για όλους τους χειραγωγούς του κόσμου».

Μια σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης, οι οποίες αποδίδονται σε φιλορωσικά δίκτυα, στοχοθέτησαν μέσα σε μερικές ημέρες τρεις πολιτικούς που έχουν δηλώσει ότι θα είναι υποψήφοι στις εκλογές ή ότι εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Εντουάρ Φιλίπ (Ορίζοντες, κεντροδεξιά) συκοφαντήθηκε για την κατάσταση της υγείας του, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν (Δημόσιος Χώρος, αριστερά) μέσω της συντρόφου του, η δημοσιογράφος Λεά Σαλαμέ κατηγορήθηκε ότι δωροδόκησε μέσα ενημέρωσης για να ευνοήσουν την υποψηφιότητα του συζύγου της, ενώ για τον Γκαμπριέλ Ατάλ (Αναγέννηση, κεντροδεξιά) λέχθηκε ότι μπορεί να πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον.

Απαντώντας στον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο οποίος επικαλέσθηκε μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην επικεφαλής των Οικολόγων και τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X Ίλον Μασκ, ο Μπαρό ζήτησε πάντως να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανάμιξη και στο γεγονός ότι ένας «ξένος πολιτικός αξιωματούχος εκφράζει μια προτίμηση ή μια απόρριψη για κάποια πολιτική γραμμή σε κάποια άλλη χώρα», κάτι που «δεν συνιστά πράξη χειραγώγησης της δημοσιας συζήτησης».

Ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος πράγματι κατηγόρησε χθες, Πέμπτη για «προδοσία έναντι της Γαλλίας» την υποψήφια στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Τοντελιέ, η οποία υποστηρίζει την απαγόρευση του μέσου κοινωνικής δικτύωσής του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Αυτό στο οποίο οφείλουμε να είμαστε αδιάλλακτοι είναι οι απόπειρες διαστρέβλωσης της δημοκρατικής συζήτησής μας μέσω της μη αυθεντικής, συντονισμένης και οργανωμένης προώθησης μέσω του Ίντερνετ μηνυμάτων επινοημένων και κατασκευασμένων στο εξωτερικό» που έχουν στόχο να επηρεάσουν τις εκλογές, πρόσθεσε ο υπουργός, εκτιμώντας ότι «ένα μέρος της λύσης περνά από την κανονιστική ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ