Canadair 515: Το «νυχτόβιο» αεροσκάφος που θα αποκτήσει ο ελληνικός στόλος

Ποιες είναι οι δυνατότητες του Canadair 515, του νέου «νυχτόβιου» πυροσβεστικού που θα ενισχύσει τον στόλο της πυροσβεστικής.

Μετά από μία ακόμα χρονιά καταστροφικών πυρκαγιών και ανθρώπινου κόστους, η Πυροσβεστική ευελπιστεί να ενισχύσει τον στόλο της με νέα μοντέλα Canadair, τα οποία διευρύνουν δραστικά τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Μία από τις «αχίλλειους πτέρνες» της πυρόσβεσης και στην Ελλάδα, είναι η έλευση της νύχτας, η οποία αναγκάζει σε πλήρτη αποχή τα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής, επιστρέποντας σε δυπρόσιτες φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτες.

Αυτή η πραγματικότητα ίσως ανατραπεί, όπως περιγράφει στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ, Κώστας Τσίγκας, αναφερόμενος και στη μελλοντική προσθήκη των υπερσύγχρονων Canadair 515.