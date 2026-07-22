Ουγγαρία: Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας επί πρωθυπουργίας Όρμπαν

Η παραίτησή του σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ο Ούγγρος πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ, επίσης προσκείμενος στον Όρμπαν, δέχθηκε να υπογράψει τροποποίηση του Συντάγματος θέτοντας πρόωρο τέλος στη θητεία του.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουγγαρίας, που είχε διοριστεί την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, κατηγορώντας τη νέα κυβέρνηση υπό τον συντηρητικό ευρωπαϊστή Πίτερ Μαγιάρ ότι είναι ο λόγος για την απόφασή του.

«Η λειτουργία και η ανεξαρτησία της εισαγγελίας δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να τίθενται σε κίνδυνο από τις επαίσχυντες και πολιτικά υποκινούμενες μάχες γύρω από τον γενικό εισαγγελέα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Γκάμπορ Μπάλιντ Νάγκι, καταγγέλλοντας «επιθέσεις» με στόχο τον ίδιο, «πολύ πιο πέρα από τα όρια μιας επαγγελματικής και δημόσια αποδεκτής δημόσιας συζήτησης».

Ο Νάγκι διευκρίνισε ότι είχε ζητήσει η θητεία του να λάβει τέλος στις 25 Αυγούστου.

Η παραίτησή του σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ο Ούγγρος πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ, επίσης προσκείμενος στον Όρμπαν, δέχθηκε να υπογράψει τροποποίηση του Συντάγματος θέτοντας πρόωρο τέλος στη θητεία του.

Αφότου ο Πίτερ Μαγιάρ εκτόπισε τον Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία που κατείχε για 16 χρόνια, ξεκίνησε να αποδιαρθρώνει το σύστημα που είχε δημιουργήσει ο εθνικιστής προκάτοχός του προκειμένου να ελέγξει τους θεσμούς της χώρας, κυρίως με την έγκριση ενός νόμου κατά της διαφθοράς και την έναρξη μιας αναδιοργάνωσης των δημόσιων ΜΜΕ.

Κάλεσε επίσης «όλες τις μαριονέτες που διορίστηκαν από το σύστημα Όρμπαν σε κρίσιμες θέσεις» να παραιτηθούν.

«Φύγετε, φύγετε, μην περιμένετε να σας διώξουμε», είχε πει στις 13 Απριλίου, την επομένη της συντριπτικής νίκης του κόμματός του, του Tisza, στις βουλευτικές εκλογές.

Σήμερα, χαιρέτισε, με ανάρτηση στο Facebook, την παραίτηση του Νάγκι, εκτιμώντας ότι «η χώρα απαλλάχθηκε από άλλη μία μαριονέτα του Όρμπαν που αποτελούσε εμπόδιο στη δημοκρατική μετάβαση».

«Κύριοι, ποιος θα είναι ο επόμενος;» πρόσθεσε. Ο Νάγκι αρνήθηκε κάθε πολιτική μεροληψία.

Είχε διοριστεί το περασμένο έτος για θητεία εννέα ετών, αφού προηγουμένως ήταν επικεφαλής του γραφείου του προκατόχου του, Πίτερ Πολτ, συμμάχου του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Πολτ αποχώρησε από γενικός εισαγγελέας για να αναλάβει επικεφαλής του Συνταγματικού Δικαστηρίου, όμως η θητεία του θα λήξει πρόωρα λόγω της τροποποίησης του Συντάγματος που εγκρίθηκε πρόσφατα και ορίζει τα 70 έτη ως το ανώτατο ηλικιακό όριο για τη συνταξιοδότηση των δικαστών του.

Η ανακοίνωση του Νάγκι σημειώνεται την επομένη της έρευνας που πραγματοποίησε η εισαγγελία στην περιοχή Μπακς-Κισκούν (νότια) σε ένα κέντρο δεδομένων που φιλοξενούσε τους διακομιστές (σέρβερ) του κόμματος του Βίκτορ Όρμπαν, εξαιτίας υποψιών για διαφθορά σε σχέση με τη χρήση κεφαλαίων που προορίζονταν για τον πολιτισμό.

Σήμερα ο Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι διεξάγουν μια υποτιθέμενη έρευνα προκειμένου να δικαιολογήσουν την κατάσχεση αυτών των βάσεων δεδομένων.

«Πρόκειται για μια νομική διαδικασία με πολιτικά κίνητρα που αποσκοπεί να καταστήσει το Fidesz --που αναμφισβήτητα επιβίωσε αυτής της βαριάς πολιτικής ήττας και το οποίο ενισχύεται- νομικά μη βιώσιμο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Το Fidesz κατήγγειλε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μαγιάρ χαρακτηρίζοντάς τες "αυταρχικές", κατηγορία που αποδιδόταν συχνά στον πρώην πρωθυπουργό ενόσω ήταν στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ