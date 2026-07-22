OpenAI: Mega επένδυση άνω των 30 δισ. δολ. για γιγαντιαίο data center στις ΗΠΑ

Η OpenAI σχεδιάζει να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα γιγαντιαιο νέο data center κοντά στη Σαβάνα της Τζόρτζια, στο πλαίσιο της προσπάθειας του κατασκευαστή του ChatGPT να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση για λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI σχεδιάζει να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα γιγαντιαίο data center κοντά στη Σαβάνα της Τζόρτζια, στο πλαίσιο της προσπάθειας του κατασκευαστή του ChatGPT να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση για λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

Η νεοσύστατη εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την Georgia Power, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική ισχύ 3,2 γιγαβάτ για το συγκρότημα κέντρων δεδομένων που θα αναπτυχθεί στην κομητεία Έφινγκχαμ, γεγονός που καθιστά την εγκατάσταση μεταξύ των μεγαλύτερων της OpenAI μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Εκατοντάδες μεγαβάτ αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία από το 2028, με το υπόλοιπο του project να εκτείνεται έως το 2032. Ένα μόνο γιγαβάτ είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει περίπου 750.000 σπίτια στις ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή.

Η OpenAI δεσμεύτηκε να επενδύσει τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια στην περιοχή, προκειμένου να εξασφαλίσει επενδυτικά κίνητρα, τα οποία θα τεθούν προς έγκριση αυτή την εβδομάδα.

Το συνολικό κόστος του έργου, δυναμικότητας 3,2 GW, πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Sachin Katti, αντιπρόεδρος στρατηγικής υπολογιστών στην OpenAI. Η νεοσύστατη επιχείρηση αναζητά αυτή τη στιγμή συνεργάτες για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων, δήλωσε o Katti, ενώ ενδέχεται να αναλάβει η ίδια μέρος της λειτουργίας του.

Τρισεκατομμύρια επενδύσεις για ΑΙ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εταιρεία θα δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε φυσικές υποδομές για να υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με προγραμματιστές σε μεγάλα κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Stargate.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η OpenAI έχει αποσυρθεί από ορισμένα έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία αλλά και το Τέξας. Αυτές οι κινήσεις συνέπεσαν με μια ευρύτερη προσπάθεια εντός της OpenAI να βελτιστοποιήσει τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, καθώς στρέφεται σε μία πιθανή είσοδο στη Wall Street.

Η προσέγγιση της εταιρείας στο project Stargate έχει επίσης αλλάξει. Αρχικά σχεδιασμένο ως κοινοπραξία μαζί με τις Oracle και SoftBank, τα έργα Stargate έχουν έκτοτε συμπεριλάβει διαφορετικούς συνδυασμούς συνεργατών.

Η OpenAI στοχεύει στην τυποποίηση των σχεδίων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια να τα δημοσιεύει για να τα χρησιμοποιήσουν και άλλες εταιρείες, όπως αναφέρει το Bloomberg.