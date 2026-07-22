Κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική - Οδηγίες προστασίας των πολιτών

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για την εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των ορίων του.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των ορίων του, όπως και για της Γλυφάδας και αρκετούς ακόμα Δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την καθημερινή κοινωνική επαφή. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα, ωστόσο ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Ο Δήμος ΒΒΒ ενημερώνει ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν υλοποιηθεί όλοι οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί και την τελευταία εβδομάδα ακόμη δύο έκτακτοι ενώ θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί. Ο Δήμος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, προσθέ.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στην πρόληψη, εφαρμόζοντας τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας όπως :

Να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Να τοποθετούν σήτες στα ανοίγματα των κατοικιών και χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ή κλιματισμό όπου είναι δυνατόν.

Να απομακρύνουν κάθε εστία στάσιμου νερού από αυλές, κήπους, μπαλκόνια και ταράτσες (πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, βαρέλια, λούκια, δοχεία κ.ά.), καθώς αποτελούν σημεία αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και σε άτομα με χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή, τα οποία θα πρέπει να τηρούν με συνέπεια όλα τα μέτρα προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ