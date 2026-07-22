Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.500 μονάδες με «πλάτες» από blue chips

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με αρνητικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης βρήκε στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον προς δεικτοβαρή μη τραπεζικά blue chips.

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τετάρτης με αρνητικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας βρήκε στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον προς δεικτοβαρή μη τραπεζικά blue chips. Έτσι ολοκλήρωσε με οριακή άνοδο και πάνω από τις 2.500 μονάδες, παρόλο που βρισκόταν σε –οριακά– αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης.

Από πλευράς ποσοστιαίας μεταβολής, στη σύνθεση του FTSE Large Cap πρωταγωνίστησαν σε θετικό έδαφος οι μετοχές των Τιτάν, Viohalco, Helleniq Energy και Coca-Cola HBC, ενώ σημαντικές στηρίξεις στον ΓΔ πρόσφερε και ο ΟΤΕ, όπως και η ΕΤΕ με το «γύρισμα» από το -0,75% στο +0,98%. Από πλευράς τζίρου ξεχώρισαν οι Τρ. Πειραιώς με 39,74 εκατ. ευρώ, η ElvalHalcor με 29,80 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν οι ΕΤΕ (27,31 εκατ.), Eurobank (24,24 εκατ.) και Alpha Bank (24,13 εκατ), καθώς και η Aktor (21,49 εκατ.).

Εκτός συνόρων, το κλίμα αναμένεται να διαμορφώσουν τα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών ομίλων από απόψε, ωστόσο όλη η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη καθώς θα ανακοινωθούν αποτελέσματα που αντιστοιχούν σχεδόν στο 20% της κεφαλαιοποίησης του S&P 500.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις διακυμάνσεις στην τιμή του Brent που βρέθηκε σήμερα πάνω τα 95 δολάρια το βαρέλι, με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εξέλιξη που, με τη σειρά της, διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης επιτοκίων από τη Fed, παρά τα ενθαρρυντικά μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ.

Η εμπορική κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, ενώ οι ανησυχίες εκτείνονται και στο ενδεχόμενο ευρύτερων διαταραχών στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημείωνε άνοδο περί του 0,60%, ο CAC στο Παρίσι βρισκόταν στο +1%, ενώ σε θετικό έδαφος με κέρδη περί του 1,50% κινείτο και ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.506,79 μονάδων με κέρδη 0,24%.

Ήπια ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,29% στις 2.855,91 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ ενισχύθηκαν 1,90% και 0,98% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Optima (+0,68%) και Τρ. Πειραιώς (+0,38%). Σε αρνητικό έδαφος, η CrediaBank υποχώρησε 3,03% και ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Alpha Bank (-0,59%) και Eurobank (-0,41%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,6 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 71 σε αρνητικό και 35 αμετάβλητους.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 282,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18,79 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η άνοδος 5,31% της Τιτάν και ακολούθησαν οι μετοχές των Viohalco (+2,78%), Helleniq Energy (+2,21%) και Coca-Cola HBC (+2,09%). Ανοδικά κινήθηκαν και οι τίτλοι των Cenergy (+1,73%), ΟΤΕ (+1,64%), Motor Oil (+0,41%), Aegean (+0,25%), Metlen (+0,18%) και τΔΑΑ (+0,10%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η ΕΥΔΑΠ (-6,54%) και η ElvalHalcor (-6,25%), και ακολούθησαν οι Aktor (-4,61%), Allwyn (-1,85%), ΔΕΗ (-1,66%), Lamda Development (-1,50%), Jumbo (-0,84%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,55%).