Νέα τουρκική NAVTEX για αγωγό προς τα Κατεχόμενα - Έρευνες από Oruc Reis

Η ανταλλαγή αναγγελιών Navtex κατά τη διάρκεια του 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο είχε οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Navtex έως τις 30 Αυγούστου για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε για το σκάφος Oruc Reis η Άγκυρα ενόψει της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου.

Οι εργασίες ακολουθούν την υπογραφή, στις 10 Ιουλίου, μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τουρκίας και της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ), με το οποίο δρομολογήθηκαν οι τεχνικές μελέτες και οι προετοιμασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο αγωγός διπλής κατεύθυνσης θα μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο προς την Κύπρο, ενώ στο μέλλον ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο και στη μεταφορά ενεργειακών πόρων από την Ανατολική Μεσόγειο ή άλλες χώρες της περιοχής προς την Ευρώπη.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανέφερε ότι από το συνολικό μήκος των 101 χιλιομέτρων του αγωγού, τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται υποθαλάσσια και τα 4 χιλιόμετρα στη στεριά.

Πρόσθεσε ότι ο αγωγός, ο οποίος θα κατασκευαστεί μεταξύ του Αναμούρ της επαρχίας Μερσίνας και του Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας, θα σχεδιαστεί ως γραμμή διπλής κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη διαδρομή θα επιτρέψει στο μέλλον τη μεταφορά φυσικού αερίου που ενδεχομένως παραχθεί στην Κύπρο προς την Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη.