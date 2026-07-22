Ερυθρά Θάλασσα: Άλλα 4 πλοία άλλαξαν πορεία μετά τις προειδοποιήσεις των Χούθι

Ένα πέμπτο πλοίο --μεταφοράς οχημάτων-- εμφανίστηκε να απομακρύνεται στον Κόλπο του Άντεν σήμερα

Τέσσερα δεξαμενόπλοια άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα με δύο από αυτά να αναφέρουν τη Διώρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης να αποφεύγουν τον πλου προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα δύο να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοικτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων των LSEG και MarineTraffic και ανάλυση της βρετανικής εταιρίας Vanguard.

Ένα πέμπτο πλοίο --μεταφοράς οχημάτων-- εμφανίστηκε να απομακρύνεται στον Κόλπο του Άντεν σήμερα αφού είχε δηλώσει το λιμάνι της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία ως επόμενο προορισμό του, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα χθες, Τρίτη, και κατευθύνθηκαν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ