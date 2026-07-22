EasyJet: Η ΕΕ επανεξετάζει τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών - Απώλειες τετραετίας για τη μετοχή

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών σημειώνει την Τετάρτη η μετοχή της EasyJet, μετά από το δημοσίευμα του Reuters που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επανεξετάσει τους κανόνες ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών.

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών σημειώνει την Τετάρτη η μετοχή της EasyJet, μετά από το δημοσίευμα του Reuters που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επανεξετάσει τους κανόνες ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσφορές εξαγοράς του αερομεταφορέα χαμηλού κόστους από δύο αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή έφτασε να υποχωρεί έως και 15% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς όπως τονίζει το δημοσίευμα, η αναθεώρηση θα εμπόδιζε τους ξένους επενδυτές να αποκτήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο των αεροπορικών εταιρειών. Η αναθεώρηση, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, θα εξετάσει ποιοι τύποι εταιρικών δομών επιτρέπονται, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή την ώρα η μετοχή διολισθαίνει πάνω από 10%.

Οι κανόνες ιδιοκτησίας ήδη περιορίζουν τους ξένους επενδυτές από το να αποκτήσουν πλειοψηφική συμμετοχή συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και αντιστρόφως, γεγονός που ώθησε την Castlelake να συνεργαστεί με δύο Ευρωπαίους εταίρους στην προσπάθειά της να διεκδικήσει την EasyJet.

Ο Lionel Cohen, συν-επικεφαλής ειδικών καταστάσεων στην Square Global, δήλωσε ότι η αντίδραση της τιμής της μετοχής της EasyJet είναι «αδικαιολόγητη» επειδή δεν θα υπάρχει νομοθετική διαδικασία που να επηρεάζει την πιθανή εξαγορά.

«Για ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στον τομέα των αερομεταφορών, ιδίως όταν αφορά τον έλεγχο ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών από ξένους επενδυτές, είναι πιθανότερο να απαιτηθούν 18 έως 36 μήνες, παρά να υπάρξει μια άμεση λύση», ανέφερε.

Η Castlelake υπέβαλε την πρώτη της πρόταση για την EasyJet τον Μάιο, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της αεροπορικής απέρριψε τέσσερις προτάσεις, προτού συμφωνήσει κατ’ αρχήν με την πέμπτη προσφορά, ύψους 690 πενών ανά μετοχή.

Στη συνέχεια, η Apollo Global Management κατέθεσε υψηλότερη πρόταση, στα 715 πένες ανά μετοχή, εξασφαλίζοντας την έγκριση της EasyJet.

Η αεροπορική εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα την Πέμπτη.