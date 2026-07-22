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Nestle: Κοντά στην πώληση του 50% της ευρωπαϊκής επιχείρησης νερού - Στα 5 δισ. ευρώ το deal

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Nestle: Κοντά στην πώληση του 50% της ευρωπαϊκής επιχείρησης νερού - Στα 5 δισ. ευρώ το deal
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Κοντά στην αγορά του περίπου 50% της ευρωπαϊκής επιχείρησης εμφιαλωμένου νερού της Nestle, βρίσκεται η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Platinum Equity σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε τη μονάδα, η οποία παράγει τα ανθρακούχα μεταλλικά νερά San Pellegrino και Perrier, σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κοντά στην αγορά του περίπου 50% της ευρωπαϊκής επιχείρησης εμφιαλωμένου νερού της Nestle, βρίσκεται η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Platinum Equity σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε τη μονάδα, η οποία παράγει τα ανθρακούχα μεταλλικά νερά San Pellegrino και Perrier, σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η Platinum θα ολοκληρώσει μια συναλλαγή για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, ανέφεραν οι πηγές.

Το μέσο πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να διευθετήσουν τους όρους πριν η Nestle δημοσιεύσει την εξαμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων την Πέμπτη. Η συμφωνία θα συσταθεί ως κοινοπραξία.

Η Platinum Equity ήταν εδώ και καιρό ο μοναδικός υποψήφιος για τη μονάδα εμφιαλωμένου νερού της Nestle SA, μετά την αποχώρηση της Clayton Dubilier & Rice από τη διαδικασία.

Η επικείμενη συμφωνία θα θέσει τέλος σε μια παρατεταμένη διαδικασία πώλησης για την ελβετική εταιρεία τροφίμων, καθώς ο όμιλος υφίσταται μια στρατηγική αναμόρφωση υπό την καθοδήγηση του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Φιλίπ Ναβρατίλ, και του προέδρου, Πάμπλο Ίσλα, του πρώην επικεφαλής της επιχείρησης γρήγορης μόδας Inditex.

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