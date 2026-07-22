Ράλι άνω του 4% για το πετρέλαιο μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ορμούζ παραμένει σημείο τριβής στις διμερείς συνομιλίες.

Τελευταία ενημέρωση 12:54

Σημαντική άνοδο άνω του 4% καταγράφει το πετρέλαιο καθώς μετά την 11η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν εντάθηκαν περαιτέρω οι φόβοι για διαταραχές στον εφοδιασμό

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 4,18% στα 94,82 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα futures του WTI σημειώνουν άνοδο 4,28% στα 87,97 δολάρια ανά βαρέλι.

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις Φιλιππίνες, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματία, αλλά κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβιάζει τη συμφωνία των δύο πλευρών σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

«Το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά τις διαπραγματεύσεις. Αν είναι σοβαροί, είμαστε και εμείς σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, αλλά και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», είπε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνάμεις, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτική υποδομή εφοδιαστικής με σκοπό «να αποδυναμώσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ορμούζ παραμένει σημείο τριβής στις διμερείς συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «απαιτεί το δικαίωμα» να ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Το να επιτραπεί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο» για τον κόσμο, σημείωσε.

Παράλληλα, ο τερματικός σταθμός της Caspian Pipeline Consortium (CPC) έχει σταματήσει να παραλαμβάνει πετρέλαιο από το Καζακστάν, καθώς οι φορτώσεις έχουν ανασταλεί μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, τρία πετρελαιοφόρα που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα και την Ινδία, έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα προς τη Διώρυγα του Σουέζ αντί να πλησιάσουν τις ακτές της Υεμένης, μετά από προειδοποίηση των Χούθι.