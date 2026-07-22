Alphabet, Tesla και Intel στην πιο κρίσιμη δοκιμασία - Τι περιμένουν απόψε οι αγορές

Τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου ανοίγουν τα χαρτιά τους, σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές εμφανίζονται πολύ πιο απαιτητικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις και τις υποσχέσεις για το μέλλον.

Τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, η Alphabet, η Tesla και η Intel, ανοίγουν τα χαρτιά τους σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές εμφανίζονται πολύ πιο απαιτητικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις και τις υποσχέσεις για το μέλλον.

Η Alphabet και η Tesla ανακοινώνουν αποτελέσματα απόψε, μετά το κλείσιμο της Wall Street, ενώ αύριο ακολουθεί η Intel. Αν και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, οι τρεις εισηγμένες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι βασικοί πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης και οι επιδόσεις τους αναμένεται να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο – και όχι μόνο.

Διαβάστε ακόμα - Wall Street: Με προσδοκίες-ρεκόρ στη «μάχη» των εταιρικών αποτελεσμάτων

Όπως επισημαίνουν ξένοι αναλυτές, το βασικό ερώτημα δεν είναι τόσο το αν θα ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο τρίμηνο. Αυτό που αναζητά πλέον η αγορά είναι αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις, οι στρατηγικές επιλογές και τα φιλόδοξα σχέδιά τους «μεταφράζονται» σε ισχυρότερες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Alphabet

Η Alphabet εξακολουθεί να αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τη μηχανή αναζήτησης Google, ενώ παράλληλα επενδύει επιθετικά στην ανάπτυξη του Google Cloud και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2026 η εταιρεία σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 175-185 δισ. δολαρίων, οι οποίες κατευθύνονται κυρίως στην κατασκευή νέων data centers, στην αγορά εξειδικευμένων επεξεργαστών και στην ενίσχυση των υποδομών της. Πρόκειται για επενδύσεις που επιβαρύνουν άμεσα τα οικονομικά αποτελέσματα, ενώ η απόδοσή τους αναμένεται να φανεί σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Saxo Bank, οι επενδυτές θα αναζητήσουν απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, αν η Google Search παραμένει ισχυρή, παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι χρήστες λαμβάνουν απαντήσεις μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αντί των παραδοσιακών αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Δεύτερον, αν το Google Cloud συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδα και τα περιθώρια κερδοφορίας του. Και τρίτον, αν η διοίκηση μπορεί να αποδείξει ότι οι τεράστιες επενδύσεις δεν δημιουργούν απλώς υψηλότερο κόστος, αλλά επιλύουν τους περιορισμούς στις υποδομές και ενισχύουν τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η σημασία των αποτελεσμάτων της Alphabet ξεπερνά τα όρια της εταιρείας. Ολόκληρη η αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης, από τους κατασκευαστές ημιαγωγών και μνημών μέχρι τις εταιρείες δικτύων, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση αυτού του επενδυτικού κύκλου. Αν η διοίκηση αφήσει να εννοηθεί ότι οι δαπάνες θα επιβραδυνθούν, είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά και οι προσδοκίες για τους προμηθευτές της.

Tesla

Η Tesla ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις οχημάτων στο β’ τρίμηνο ανήλθαν σε 480.126, σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με το α’ τρίμηνο. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα της αγοράς, δηλαδή με τι κόστος επιτεύχθηκε αυτή η αύξηση.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν κυρίως στα περιθώρια κέρδους της εταιρείας και στις ελεύθερες ταμειακές ροές, δηλαδή στα πραγματικά μετρητά που απομένουν μετά τις λειτουργικές δαπάνες και τις επενδύσεις. Αν η αύξηση των πωλήσεων βασίστηκε σε μεγαλύτερες εκπτώσεις ή σε πιο γενναιόδωρα χρηματοδοτικά προγράμματα προς τους πελάτες, τότε η εικόνα ενδέχεται να είναι λιγότερο εντυπωσιακή από ό,τι δείχνουν οι πωλήσεις.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές θα αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τα δύο μεγάλα στοιχήματα του Έλον Μασκ. Τα αυτόνομα robotaxis και το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτιμώνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από την αγορά, παρότι τα έσοδα της Tesla εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτό, οι επενδυτές θέλουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία προόδου, όπως η επέκταση των υπηρεσιών robotaxi, η αύξηση του στόλου ή η βελτίωση του λειτουργικού κόστους.

Καθώς η αγορά γνωρίζει ότι η Tesla μπορεί να πουλήσει περισσότερα αυτοκίνητα, περιμένει να δει είναι αν μπορεί να συνεχίσει να τα πουλά με υψηλή κερδοφορία.

Intel

Η Intel βρίσκεται στη δυσκολότερη ίσως φάση της ιστορίας της, επιχειρώντας να ανακτήσει την τεχνολογική της πρωτοκαθεδρία και ταυτόχρονα να μετατραπεί σε κορυφαίο κατασκευαστή ημιαγωγών και για λογαριασμό τρίτων εταιρειών.

Στο α’ τρίμηνο ανακοίνωσε έσοδα 13,6 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ για το β’ τρίμηνο έχει προβλέψει πωλήσεις μεταξύ 13,8 και 14,8 δισ. δολαρίων. Η αγορά όμως ενδιαφέρεται πλέον λιγότερο για τις προβλέψεις των εσόδων και περισσότερο για το κατά πόσο το σχέδιο αναδιάρθρωσης αρχίζει να αποδίδει.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν αν βελτιώνεται η κερδοφορία, αν ενισχύεται η ζήτηση για επεξεργαστές που προορίζονται για data centers και κυρίως αν μεγάλοι πελάτες δείχνουν εμπιστοσύνη στις νέες μονάδες παραγωγής της Intel.

Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας δεν αρκεί από μόνη της. Οι γραμμές παραγωγής πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να παράγουν επαρκή αριθμό λειτουργικών chips και να προσελκύουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Διαφορετικά, ακόμη και ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα κινδυνεύει να μείνει χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική αξία.

Η αγορά ζητά αποδείξεις

Οι προσδοκίες των επενδυτών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Παράλληλα, παράγοντες όπως οι τιμές του πετρελαίου, τα επιτόκια ή οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν εύκολα να επισκιάσουν τις εταιρικές ανακοινώσεις.

Αν οι επενδύσεις της Alphabet αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα του Google Cloud, αν η Tesla παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στις πωλήσεις χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των ταμειακών ροών ή αν η Intel εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές ζημιές στις μονάδες παραγωγής χωρίς σημαντικές νέες παραγγελίες, οι επενδυτές θα αντιδράσουν.

Η αγορά εμφανίζεται πλέον πολύ πιο αυστηρή απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις. «Πουλάνε» ακόμα τα φιλόδοξα story ανάπτυξης, αλλά οι επενδυτές δεν αρκούνται στις μεγάλες υποσχέσεις. Ζητούν απτές ενδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις μετατρέπονται σε αυξανόμενα έσοδα, ισχυρότερες ταμειακές ροές και βιώσιμη κερδοφορία.