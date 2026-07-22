WSJ: Από βαμβάκι για παραγωγή... πυρομαχικών ξεμένουν οι χώρες του ΝΑΤΟ

Οι χώρες του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν έλλειψη βαμβακιού που απαιτείται για την παραγωγή νιτροκυτταρίνης, ενός βασικού συστατικού που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα πυρομαχικά.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν έλλειψη βαμβακιού που απαιτείται για την παραγωγή νιτροκυτταρίνης, ενός βασικού συστατικού που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα πυρομαχικά. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η περιορισμένη προσφορά αυτής της πρώτης ύλης έχει γίνει ένα από τα κύρια εμπόδια στην επέκταση της παραγωγής βλημάτων πυροβολικού και στην ανασύσταση των αποθεμάτων πυρομαχικών της συμμαχίας.

Η νιτροκυτταρίνη παράγεται από χνούδια βαμβακιού — τις κοντές ίνες που παραμένουν στους σπόρους βαμβακιού μετά την αφαίρεση των μακρύτερων ινών. Ως αποτέλεσμα, μια καλλιέργεια που παραδοσιακά συνδέεται με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ρούχα και άλλα καταναλωτικά αγαθά έχει γίνει μια στρατηγικά σημαντική πρώτη ύλη για την αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα περισσότερα χνούδια βαμβακιού προέρχονται από την εγχώρια αγορά, καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας νιτροκυτταρίνης. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται εδώ και καιρό στις εισαγωγές χνουδιών βαμβακιού και νιτροκυτταρίνης από την Κίνα, καθώς η καλλιέργεια βαμβακιού εξαφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ήπειρο πριν από αιώνες (προφανώς η ελληνική παραγωγή δεν προσμετράται...).

Καθώς η ζήτηση για πυρομαχικά συνεχίζει να αυξάνεται, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές, επεκτείνοντας την εγχώρια παραγωγή νιτροκυτταρίνης και διερευνώντας εναλλακτικές πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης. Η κατάσταση υπογραμμίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία των γεωργικών προϊόντων όχι μόνο για την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και για τις αμυντικές βιομηχανίες.