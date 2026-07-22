Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό πολιτικών υποδομών για κάθε ιρανική επίθεση στο Ορμούζ

«Οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με βομβαρδισμό ιρανικών γεφυρών και ενεργειακών υποδομών απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα απαντήσουν οι ΗΠΑ σε όλες τις μελλοντικές επιθέσεις εναντίον πλοίων που θα εξαπολύει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διαψεύδει πως υπάρχει πυρηνική δραστηριότητα στο Κολάνγκ ενώ πραγματοποιήθηκαν νέα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανοίγει πυρ εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε πρόκειται για Πύραυλο, Ρουκέτα ή Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος ή οποιοδήποτε μέσο ή όπλο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται κοντά ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Aξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές του Ιράν, αφού όπως υπενθυμίζεται, σε συνέντευξή του στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, εκτός εάν η χώρα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ταυτόχρονα, νέες διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το Tansim, καθώς οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο νησί Λαράκ στα Στενά του Ορμούζ, που αποτελεί το σημείο ανάφλεξης εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και ΗΠΑ. Σημειώνεται πως πριν δύο εβδομάδες ξεκίνησαν εκ νέου τα εκατέρωθεν πυρά. «Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», ανέφερε το Tasnim.

Επίσης, διευκρίνισε πως οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης» και «την έκταση πιθανών ζημιών». Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε και πάλι σήμερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ. «Oι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον ΔΟΑΕ», τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA), πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα «πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα», αναφερόμενος στο Κολάνγκ. «Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», πρόσθεσε. Τον Νοέμβριο 2025, WΡ και ΝΥΤ ανέφεραν πως το Ιράν επέσπευσε την κατασκευή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης που αποκαλείται «Βουνό Πίκαξ» στα αγγλικά, κάτι που διαψεύστηκε από τις αρχές. Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ, που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ.