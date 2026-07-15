Wall Street: Τα θετικά μηνύματα για τον πληθωρισμό έφεραν κέρδη στους δείκτες

Οι επενδυτές φάνηκε να περιορίζουν τις θέσεις τους σε μετοχές ημιαγωγών και να στρέφονται στις Big Tech.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα στοιχεία που υποδηλώνουν πως ο πληθωρισμός βρίσκεται σε πορεία αποκλιμάκωσης.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,29% στις 52.658 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,38% στις 7.572 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφάλωσε 0,62% στις 26.269 μονάδες.

Οι επενδυτές φάνηκε να περιορίζουν τις θέσεις τους σε μετοχές ημιαγωγών και να στρέφονται στις Big Tech. Οι μετοχές των Amazon, Microsoft και Alphabet σημείωσαν άνοδο περίπου 3%, ενώ η Apple πρόσθεσε 4%.

Από την άλλη, μεταξύ των κατασκευαστών τσιπ, η Micron Technology σημείωσε πτώση 7%, ενώ η Lam Research διολίσθησε πάνω από 4%. Η Intel και η Advanced Micro Devices υποχώρησαν 5% και 3% αντίστοιχα. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε πτώση 2%.

Παράλληλα, οριακή άνοδο 0,37% κατέγραψε η μετοχή της Morgan Stanley παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε ιστορικό υψηλό εσόδων και κερδοφορίας για το β' τρίμηνο με ώθηση από το equities trading που έκανε άλμα 69%.

Επιπλέον, ράλι 17% έκανε η μετοχή της PayPal (προσυνεδριακά άγγιξε και το +20%) μετά το δημοσίευμα του Reuters πως η επιχείρηση επεξεργασίας πληρωμών Stripe και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent προσφέρθηκαν να την εξαγοράσουν για 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα την αποτιμούσε σε πάνω από 53 δισ. δολάρια.

Στα μάκρο της ημέρας, o πληθωρισμός χονδρικής (PPI - producer price index) κατέγραψε απροσδόκητη αποκλιμάκωση τον Ιούνιο στις ΗΠΑ, όπως και ο CPI, καθώς η πτώση του κόστους ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου της ακρίβειας. Ο PPI σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη επιβράδυνση 0,3% για τον μήνα, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones ότι το τελικό κόστος ζήτησης θα παρέμεινε αμετάβλητο, σύμφωνα με το CBΝC.

Παράλληλα, τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, πως ο πληθωρισμός έχει ήδη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα του και αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά τα επόμενα τρίμηνα αναπτέρωσαν τις ελπίδες των επενδυτών για μια πιο ήπια νομισματική πολιτική από τη Fed. «Εκτιμώ ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει περίπου στο 3,25% έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια θα συνεχίσει τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του το 2027, ώστε να φτάσει τον στόχο του 2% το 2028», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε ομιλία του ενώπιον επιχειρηματιών της περιφέρειάς του.

Την ίδια στιγμή, στη Μπεζ Βίβλο της Fed που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αναφέρεται ότι η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, η απασχόληση αυξήθηκε και τα νοικοκυριά αναφέρουν ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. H έκθεση αυτή, αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής στην δεύτερη συνεδρίασή της με διοικητή τον Κέβιν Γουόρς σε δύο εβδομάδες.

Οι εκτιμήσεις για αύξηση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Ιουλίου βρίσκονται μόλις στο 17% μετά τις τελευταίες εξελίξεις από 42% την Τρίτη, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μια αύξηση των επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, με τους επενδυτές να αποδίδουν πιθανότητα 63% το βασικό επιτόκιο να διαμορφωθεί κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης υψηλότερα μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.