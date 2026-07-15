Ο Ζελέσνκι πρότεινε για πρωθυπουργό τον CEO της Naftogaz

Ο Ζελέσνκι απομάκρυνε αυτή την εβδομάδα την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο έναν ακριβώς χρόνο από τότε που ανέλαβε το αξίωμα αυτό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε σήμερα τον επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας για το αξίωμα του νέου πρωθυπουργού της Ουκρανίας, ενώ δεν έδωσε σαφή απάντηση για το μέλλον του υπουργού Άμυνας σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου.

Ο Ζελέσνκι απομάκρυνε αυτή την εβδομάδα την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο έναν ακριβώς χρόνο από τότε που ανέλαβε το αξίωμα αυτό. Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποδέχθηκε χθες την παραίτηση της και αναμένεται να ψηφίσει τον διάδοχο της αύριο Πέμπτη. Ο Ζελένσκι έχει δώσει ελάχιστες εξηγήσεις για την απόφαση του αυτή εκτός από αυτό που ανέφερε ότι στόχο του είναι η ανανέωση της ηγεσίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, Σέργκιι Κορέτσκι, είναι βεβαίως ο καταλληλότερος υποψήφιος για το αξίωμα του πρωθυπουργού, επειδή προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι η προετοιμασία για τον επερχόμενο χειμώνα.

«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς – η προετοιμασία για τον χειμώνα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ως εκ τούτου, μετά από όλες τις διαβουλεύσεις, ο Σέργκιι Κορέτσκι είναι σίγουρα ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού της Ουκρανίας.»

Το κοινοβούλιο ορίζει τον πρωθυπουργό και είναι πιθανό να αποδεχθεί την υποψηφιότητα που πρότεινε ο Ζελένσκι καθώς το κόμμα του έχει την πλειοψηφία.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού συνεπάγεται αυτόματα την παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται ευρύτερη ανασχηματισμός.

Η προσοχή έχει στραφεί ιδιαίτερα στην τύχη του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ, σε μια περίοδο που η ισορροπία δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχει γείρει υπέρ της Ουκρανίας, καθώς η χώρα προωθεί μια εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Ο ηλικίας 35 ετών Φιόντοροφ, είναι υποστηρικτής των τεχνολογικών καινοτομιών, δεν προέρχεται από το κατεστημένο του Υπουργείου Άμυνας και ανέλαβε τα καθήκοντά του εκεί πριν από έξι μήνες.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Φιόντοροφ θα διατηρήσει τη θέση του ως υπουργός Άμυνας στο νέο υπουργικό συμβούλιο, ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Φιόντοροφ και την ηγεσία του στρατού αργότερα σήμερα, πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ