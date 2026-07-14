Πληθωρισμός: Αποκλιμάκωση στις ΗΠΑ τον Ιούνιο - Στο 3,5% ο CPI

Σε μηνιαία βάση παρουσίασε πτώση 0,4% μετά από άνοδο 0,5% τον Μάιο, για πρώτη φορά σε έξι χρόνια, από το 2020 επί πανδημίας.

Βραδύτερο ρυθμό ανόδου παρουσίασε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με επιβράδυνση στο 3,5% τον Ιούνιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 3,8%, με αποκαθήλωση από το υψηλό τριετίας 4,2% τον Μάιο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) παρουσίασε πτώση 0,4% μετά από άνοδο 0,5% τον Μάιο, για πρώτη φορά σε έξι χρόνια, από τον Μάιο του 2020 επί πανδημίας.

Η απότομη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας παρείχε τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση από την φετινή έξαρση του πληθωρισμού επί αμερικανικού εδάφους.

Η ενέργεια υποχώρησε 5,7% τον Ιούνιο, αν και σε ετήσια βάση σημείωσε ράλι 15,7%. Η βενζίνη και το πετρέλαιο κατέγραψαν πτώση άνω του 9%.

Ο δομικός ΔΤΚ ή «πυρήνας», ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση και επιταχύνθηκε 2,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την άνοδο 2,9% που καταγράφηκε τον Μάιο και τις προσδοκίες της αγοράς για 2,8%.

Επιπλέον, το κόστος των υπηρεσιών, το οποίο παρακολουθείται στενά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του πληθωρισμού, μετριάστηκε σημαντικά. Οι υπηρεσίες εξαιρουμένου του κόστους ενέργειας παρέμειναν αμετάβλητες, με τις τιμές στέγασης να αυξάνονται μόλις κατά 0,1% και τις υπηρεσίες μεταφορών να καταγράφουν μείωση 0,3%.

Οι τιμές των τροφίμων «τσίμπησαν» 0,2%, ενώ οι τιμές των νέων οχημάτων παρέμειναν αμετάβλητες και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών έπεσαν 0,2%. Οι τιμές των ενδυμάτων, οι οποίες είναι ευαίσθητες τόσο στις ενεργειακές όσο και στις δασμολογικές συνθήκες, μειώθηκαν κατά 0,6%.

Αν και οι μετρήσεις του πληθωρισμού έδωσαν κάποια ελπίδα, είναι απίθανο να παρακινήσουν τους αξιωματούχους της FOMC να μειώσουν τα επιτόκια σύντομα, καθώς αναμένεται γενικά να αυξήσουν τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.