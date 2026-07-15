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ΟΠΕΚΑ: Παράταση στις αιτήσεις για χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

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ΟΠΕΚΑ: Παράταση στις αιτήσεις για χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνους και πολύτεκνους
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Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων - βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που λήγει στις 15/07/2026 παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ.

Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://opeka.gov.gr/

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