Τι αυτοκίνητα αγοράζουν οι Έλληνες - Κυριαρχούν SUV και υβριδικά

Μείωση σημείωσαν 1,2% οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, καταλαμβάνοντας συνολικά το 5,7%.

Έξι στα δέκα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον προηγούμενο μήνα στην Ελλάδα ανήκαν στην «Β» κατηγορία. Συγκεκριμένα, η κατηγορία κατέλαβε το 60,3% του συνόλου των πωλήσεων με τα SUV να παίζουν σημαντικό ρόλο καταλαμβάνοντας το 33,3%.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα βρέθηκε στο 59,6%, δείχνοντας την γενικότερη τάση των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία στην Ελλάδα ήταν η «C», η οποία συγκέντρωσε το 21,9% του συνόλου των πωλήσεων, με τα SUV να καταλαμβάνουν το 18,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη ήταν 24,3%. Τα μεγάλα αυτοκίνητα που ανήκουν στην «D» κατηγορία συγκέντρωσαν το 9% του συνόλου των πωλήσεων, με τα SUV να καταλαμβάνουν το 7,5%.

Λίγο πιο χαμηλά βρέθηκε ο μέσος όρος των πωλήσεων της Ευρώπης για την συγκεκριμένη κατηγορία καταλαμβάνοντας συνολικά το 7,3%. Τέλος, η «Α» κατηγορία κατέλαβε το 6,6% δείχνοντας μια ανοδική τάση προς τα πάνω. Παρόμοια ήταν και τα ποσοστά και στην Ευρώπη.

Για άλλον έναν μήνα τα υβριδικά ήταν αυτά που μονοπώλησαν τον ενδιαφέρον, αφού κατέλαβαν συνολικά το 55,2%, σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 'Ανοδο σημείωσαν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταλαμβάνοντας συνολικά το 7,2%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη βρίσκεται στο 20%.

Μείωση σημείωσαν 1,2% οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, καταλαμβάνοντας συνολικά το 5,7%. Αντίθετα πτώση σημείωσαν οι πωλήσεις των καθαρά πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων αυτοκινήτων (0,6% και 6,5% αντίστοιχα) καταλαμβάνοντας το 1,3% και το 25,5% του συνόλου των πωλήσεων.

Τέλος, οριακή άνοδο 0,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων διπλού καυσίμου, καθώς τον προηγούμενο μήνα κατέλαβαν το 5% του συνόλου των πωλήσεων. Στην Ευρώπη το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων είναι 22,4%, των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων είναι 7,6%, των υβριδικών είναι 37,8%, των ηλεκτρικών 20%, των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων είναι 9,7% και του διπλούμ καυσίμου 2,4%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ