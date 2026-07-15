Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης» τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, στα τέλη Ιουλίου

Μια δεύτερη σύνταξη που θα λειτουργεί επικουρικά στην κύρια και με τα σημερινά δεδομένα θα κυμαίνεται στα 200-300 ευρώ τον μήνα (για 20 – 25 χρόνια ασφάλισης), θα μπορούν να λάβουν οι νέοι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (TEA).

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης» τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, στα τέλη Ιουλίου.

Τα νέα ΤΕΑ θα είναι πλέον ανοικτά σε όλους τους ασφαλισμένους, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, θα ασφαλίζουν και εργαζόμενους άνω των 55 ετών χωρίς ποινή, ενώ η φορολόγησή των παροχών θα συνδέεται με την ηλικία του ασφαλισμένου όταν αρχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη ή το εφάπαξ. Ειδικότερα:

όσοι «ενεργοποιήσουν» την λήψη των παροχών μεταξύ 62 και 67 ετών, θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 5% στις περιοδικές καταβολές και 10% στις εφάπαξ παροχές. Οι ίδιοι συντελεστές θα ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τον φορέα κύριας ασφάλισης έχοντας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων)

όσοι θα λάβουν την παροχή μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, οι συντελεστές μειώνονται στο 2,5% για τις περιοδικές παροχές και στο 5% για τα εφάπαξ ποσά

όσοι προχωρήσουν σε πρόωρη λήψη της παροχής πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους, το σύνολο της παροχής θα φορολογείται με τη γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, ως αντικίνητρο για την πρόωρη ρευστοποίηση.

Το νέο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία της χώρας.

Για τους ασφαλισμένους, ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, προστατεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, δίνει κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει τη δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης, ενισχύει το employerbranding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής-επενδυτικής ενίσχυσης και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν επαγγελματική ασφάλιση.

Πως εντάσσονται οι επιχειρήσεις στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Για την προσχώρηση μιας επιχείρησης σε Ανοικτό Τ.Ε.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:

α) για κάθε προσχώρηση νέας επιχείρησης απαιτούνται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α. και έγγραφη συμφωνία με αυτή,

β) κάθε νέα υπό προσχώρηση επιχείρηση, εντάσσεται υποχρεωτικά σε νέο πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών, με εξαίρεση επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί ορισμών, και, με απόφαση του διοικητικού της οργάνου, συνάπτει έγγραφη συμφωνία με το Ανοικτό Τ.Ε.Α. που περιλαμβάνει τους όρους του προγράμματος αυτού, με ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, που υπογράφει εξουσιοδοτημένο όργανο ή νόμιμος εκπρόσωπος,

γ) η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α. για προσχώρηση κάθε νέας επιχείρησης λαμβάνεται στη βάση στοιχείων που τεκμηριώνουν την πλήρωση των απαιτήσεων των περ. α) έως η) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 5078/2023, περί επιχειρήσεων,

δ) για τη λήψη των αποφάσεων της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 5078/2023 σχετικά με την προσχώρηση νέας επιχείρησης, καθώς και της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 5078/2023, περί προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σχετικά με την εισαγωγή νέου ή την τροποποίηση υφισταμένου προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών απαιτείται και η θετική, κατάλληλα τεκμηριωμένη, γνωμοδότηση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης,

ε) το Ανοικτό Τ.Ε.Α. ενημερώνει τη νέα επιχείρηση, πριν από την προσχώρηση αυτής, για το δικαίωμά της να ζητήσει από αυτό τον προσδιορισμό των αναγκών και απαιτήσεών της, καθώς και την παροχή προς αυτή σχετικής συμβουλής. Αν η υπό προσχώρηση επιχείρηση ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, το Τ.Ε.Α. προβαίνει στην παροχή συμβουλής και χορηγεί στην επιχείρηση δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας, εφαρμόζοντας αναλόγως τις περ. α), β) και γ) της παρ. 1 και τις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 61 του παρόντος, περί προσδιορισμού των απαιτήσεων και των αναγκών και παροχής συμβουλών, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του παρόχου και του διανομέα Ο.Α.Π.Ε.Σ.. Αν η υπό προσχώρηση επιχείρηση δεν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, η σχετική δήλωση γνωστοποιείται εγγράφως και αντίγραφό της τηρείται από το Ανοικτό Τ.Ε.Α. και είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή σε κάθε χρονική στιγμή,

στ) διαθέτει στην επιχείρηση που πρόκειται να προσχωρήσει, πριν από την προσχώρησή της, το έντυπο βασικών πληροφοριών Τ.Ε.Α., εφαρμόζοντας αναλογικά τα εξής άρθρα του παρόντος: στα) το άρθρο 54, περί Εντύπου Βασικών Πληροφοριών Ο.Α.Π.Ε.Σ., στβ) το άρθρο 55, περί περιεχομένου του εντύπου, στγ) το άρθρο 56, περί υλικού εμπορικής προώθησης, και στδ) το άρθρο 57, περί αναθεώρησης του Εντύπου Βασικών Πληροφοριών Ο.Α.Π.Ε.Σ.,

ζ) ενημερώνει την αρμόδια αρχή αμελλητί μετά από κάθε προσχώρηση νέας επιχείρησης υποβάλλοντας σχετικές πληροφορίες και τουλάχιστον τα ακόλουθα: