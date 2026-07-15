ΠΟΥ & UNICEF: Μειώθηκαν το 2025 τα παιδιά χωρίς ούτε ένα εμβόλιο - Οι ανισότητες επιμένουν

Παρότι τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών βαίνουν αυξανόμενα, η κάλυψη του παιδικού πληθυσμού με τα βασικά παιδιατρικά εμβόλια παραμένει κάτω των επιπέδων του 2019.

Το 2025, το 90% των βρεφών παγκοσμίως- σχεδόν 116 εκατ. βρέφη- έλαβαν τουλάχιστον μία δόση από το εμβόλιο διφθερίτιδας- τέτανου και κοκκύτη (DTP) και το 85% των βρεφών- 110 εκατ. βρέφη ολοκλήρωσαν 3 δόσεις, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την κάλυψη της ανοσοποίησης των ΠΟΥ και UNICEF.

Παρότι τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών βαίνουν αυξανόμενα, η κάλυψη του παιδικού πληθυσμού με τα βασικά παιδιατρικά εμβόλια παραμένει κάτω των επιπέδων του 2019- και δεν έχει ξεπεράσει τον αρνητικό αντίκτυπο της Covid πανδημίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, 13,5 εκατ. παιδιά «μηδενικής δόσης» δεν έλαβαν ούτε μια δόση εμβολίου κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, πέρσι. Παρότι ο πληθυσμός των παιδιών «μηδενικής δόσης» μειώθηκε κατά 750.000, πολλά παιδιά που ξεκινούν να εμβολιάζονται δεν ολοκληρώνουν το πρόγραμμα εμβολιασμού όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες του ΠΟΥ.

Παγκοσμίως, 7,3 εκατ. βρέφη εκτιμάται ότι έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου DTP μέσα στο 2025, αλλά δεν έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου της ιλαράς (MCV), επειδή το πρόγραμμα ανοσοποίησης στην χώρα τους διακόπηκε.

Ο καταλυτικός ρόλος των εμπόλεμων συρράξεων

Η διακοπή των προγραμμάτων ανοσοποίησης προκάλεσε μείωση της διεθνούς κάλυψης με την πρώτη δόση του εμβολίου της ιλαράς (στο 84%) και ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην δεύτερη δόση του εμβολίου της ιλαράς (στο 77%). Τα ποσοστά αυτά απέχουν από το απαιτούμενο 95% για την θωράκιση της κοινότητας από επιδημίες ιλαράς, με συνέπεια 57 χώρες να καταγράψουν τέτοιου είδους επιδημίες.

Όπως υπογραμμίζει η διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ (Catherine Russell) εκατομμύρια παιδιά παραμένουν απροστάτευτα από τα λοιμώδη νοσήματα εξαιτίας πολέμων, μετακινήσεων πληθυσμού και φτώχειας.

Από 195 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, 65 χώρες καταγράφουν μείωση στα προγράμματα ανοσοποίησης και σε αυτές περιλαμβάνονται 13 κράτη που βρίσκονται σε εμπόλεμη σύρραξη και θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα περιβάλλοντα.

Παραδείγματα χωρών που κατέγραψαν μείωση την κάλυψη της ανοσοποίηση

Περισσότερα από τα μισά παιδιά «μηδενικής δόσης» ζουν σε εμπόλεμες ζώνες και γενικά εύθραυστα περιβάλλοντα - που συνολικά αντιστοιχούν στο 30% του παγκόσμιου παιδικού πληθυσμού. Για παράδειγμα μέσα σε ένα χρόνο, η Συρία έχασε 6 ποσοστιαίες μονάδες κάλυψης με την πρώτη δόση του εμβολίου DTP και 12 ποσοστιαίες μονάδες του εμβολίου MCV.

Αντίστοιχα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες έπεσε η κάλυψη στην πρώτη δόση του εμβολίου DTP στη Νότια Αφρική και κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες η πρώτη δόση του εμβολίου MCV στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

«Κάθε παιδί αξίζει την ισόβια προστασία που εξασφαλίζει ο παιδιατρικός εμβολιασμός, είτε γεννιέται σε εύπορο είτε σε φτωχό περιβάλλον, είτε η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο είτε όχι» επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπεγιέσους (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Τι απαιτείται για να καταπολεμηθούν οι ανισότητες

Τα τελευταία 25 χρόνια ο ΠΟΥ με τη βοήθεια της Συμμαχίας για τα εμβόλια GAVI κατάφεραν να μειώσουν το αριθμό των παιδιών «μηδενικής δόσης» κατά 40%. Επειδή ωστόσο οι ανισότητες επιμένουν και διευρύνονται από την ελλιπή χρηματοδότηση στα προγράμματα πρόληψης, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, ειδικά σε μια εποχή που η στροφή του ενδιαφέροντος και των πόρων στοχεύουν στους εξοπλισμούς και στα εξοπλιστικά προγράμματα, αποδυναμώνοντας τη δημόσια υγεία.

Για να εξαλειφθούν οι ανισότητες ο ΠΟΥ και η UNICEF θα πρέπει: