Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν - Τραμπ: «Θέλουν πάρα πολύ μία συμφωνία»

Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Τραμπ: «Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία»

«Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε, αλλά θέλουν όντως να καταλήξουν σε συμφωνία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή αν απλώς θα τελειώσουμε την υπόθεση», δήλωσε ο Τραμπ σε σύνοδο κορυφής για θέματα άμυνας στην Πενσυλβάνια.

Πριν την έναρξη της συνόδου, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ