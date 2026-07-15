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Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ

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Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ
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Ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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