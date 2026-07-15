Μικρή άνοδος για το πετρέλαιο - Κάτω από τα 85 δολάρια το Brent

Το ευρωπαϊκό Brent ενισχύθηκε κατά 22 σεντς στα 84,95 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο κατά 26 σεντς στα 79,60 δολάρια ανά βαρέλι.

Ήπιες μεταβολές κατέγραψε την Τετάρτη το πετρέλαιο καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ακόμη ένα γύρο χτυπημάτων εναντίον της Τεχεράνης και η Ουάσινγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό Brent ενισχύθηκε κατά 22 σεντς στα 84,95 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο κατά 26 σεντς στα 79,60 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο πληγμάτων έναντι στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ και στα παράλια του Ιράν, σε μία επιχείρηση που διήρκεσε 7 ώρες.

Οι επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία, έπληξαν εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικά μέσα και συστήματα παράκτιας άμυνας, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία.

«Η τελευταία κλιμάκωση δείχνει πόσο πρόωρες ήταν οι προσδοκίες για ταχεία άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ», δήλωσε στο CNBC ο Σαούλ Καβόνικ, ανώτερος αναλυτής στον τομέα της ενέργειας της Mst Marquee.

«Οι εχθροπραξίες και η επαναφορά του αποκλεισμού επαναφέρουν τη σύγκρουση σε τροχιά κλιμάκωσης. Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ξαναφτάσει τα 100 δολάρια αν η τρέχουσα ένταση των εχθροπραξιών συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, ή να ανέβει ακόμη περισσότερο αν στοχοποιηθούν οι περιφερειακές υποδομές πετρελαίου», πρόσθεσε.

