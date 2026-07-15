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Morgan Stanley: Ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας στο β΄ τρίμηνο

Newsroom
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Ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας για Morgan Stanley στο β΄ τρίμηνο
Morgan Stanley / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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H αμερικανική τράπεζα κέρδη 3,46 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,94 δολ/μτχ και έσοδα 21,35 δισ. δολαρίων πάνω από την εκτίμηση για 19,64 δισ. δολάρια.

Ιστορικό υψηλό εσόδων και κερδοφορίας για το β' τρίμηνο ανακοίνωσε η Morgan Stanley με ώθηση από το equities trading που έκανε άλμα 69%.

Ειδικότερα, η αμερικανική τράπεζα κέρδη 3,46 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,94 δολ/μτχ και έσοδα 21,35 δισ. δολαρίων πάνω από την εκτίμηση για 19,64 δισ. δολάρια.

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των Η{Α επωφελήθηκε από τον υψηλότερο κύκλο εργασίας που προέκυψε από επενδυτικές και τραπεζικές συναλλαγές στο τρίμηνο, όπως άλλωστε και οι ανταγωνιστές της (JPMorgan Chase, Wells Fargo και Goldman Sachs).

Το αυξημένο equities trading τροφοδοτήθηκε από την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ώθησε την JPM και την GS να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις για τις συναλλαγές μετοχών κατά συνολικά 4,4 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτικές και τραπεζικές συναλλαγές στις δύο μεγαθήρια των ΗΠΑ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά συνολικά 1 δισ. δολάρια.

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tags:
Morgan Stanley
Τράπεζες
Μετοχές
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