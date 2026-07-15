Κοντογεώργης: Μετεξεταστέοι στα μαθήματα αριθμητικής οι εμπνευστές του «Προγράμματος Θεσσαλονίκης»

Σημείο προς σημείο απαντά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε προηγούμενη ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σημείο προς σημείο απαντά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε προηγούμενη ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με πεδίο της διένεξής τους το ύψος των μέτρων που υποσχέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά, «ο κ. Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός που οδήγησε την χώρα στο χείλος του γκρεμού, επιχειρεί με ανακοίνωση του κόμματός του να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής χρησιμοποιώντας ειρωνείες αντί για στοιχεία. Ας δούμε όμως την πραγματικότητα και πόσο επισφαλές το μέλλον που σχεδιάζουν.

Τα 6 δισ. ευρώ της «υπεραπόδοσης». «Κανείς δεν είπε ότι θα τα μοιράσει», ισχυρίζεται σήμερα η ΕΛΑΣ. Κι όμως, το είπε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση του κόμματός του: «Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισ. η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα». Αν δεν σκοπεύει ο κ. Τσίπρας να τα διανείμει, γιατί τα επικαλείται ως πηγή παροχών; Και κυρίως: αγνοεί ότι με βάση τους περιορισμούς που θέτουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες αυτό το πλεόνασμα δεν μπορεί να διανεμηθεί στο σύνολο του, καθώς υπάρχει όριο δαπανών; Και ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη το όριο δαπανών το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται σε 3,2% φέτος από 4,9% πέρυσι, χαμηλότερο κατά 3,6 δισ. ευρώ, διανέμοντας όσα επιτρέπονται εντός των δημοσιονομικών κανόνων. Παρέκκλιση από τους δημοσιονομικούς κανόνες και το όριο δαπανών σημαίνει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όπως βρίσκονται ήδη 10 χώρες της Ευρώπης, και αντίμετρα, αυξήσεις φόρων και πάλι εποπτεία. Η πραγματικότητα αυτή δεν τον εμπόδισε όμως να υπόσχεται, στην ίδια συνέντευξη αναδιανομή του πλεονάσματος των 6 δισ. και μάλιστα με όρους "δικαιοσύνης"».

Επόμενο σημείο στο οποίο εστιάζει ο Θ. Κοντογεώργης είναι «τα 8 δισ. ευρώ του αναβαλλόμενου φόρου. «Αφορά στις τράπεζες και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό», μας λένε. Για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η πρόταση του κ. Τσίπρα να επισπευσθεί ο συμψηφισμός του αναβαλλόμενου φόρου το 2028 θα ανάγκαζε, σύμφωνα με τις πρόσφατες διευκρινίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τις ελληνικές τράπεζες να διαγράψουν ακαριαία περίπου 8 δισ. ευρώ από τους ισολογισμούς τους προκαλώντας σημαντικά κεφαλαιακά ελλείμματα, με σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή για την προστασία των καταθέσεων και τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία. Το κόστος θα το πλήρωνε είτε ο ιδιώτης επενδυτής, είτε - μέσω νέων ανακεφαλαιοποιήσεων - ο Έλληνας φορολογούμενος. Και όπως σωστά αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση: "Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα την περίοδο μετά το 2015, αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα των κυβερνήσεων, των εποπτικών αρχών και των διοικήσεων των τραπεζών. Η φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα». Ας μην πούμε επομένως κάτι παραπάνω».

Ενώ για τα «2 δισ. ευρώ των μισθολογικών αυξήσεων», η ανακοίνωση του υφυπουργού αναφέρει: «"Πώς ακριβώς τα υπολόγισε;", αναρωτιούνται. Με απλό πολλαπλασιασμό: οι εξαγγελίες αφορούν περίπου 250.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Με 500 ευρώ καθαρή μηνιαία αύξηση επί 12 μήνες, το κόστος ξεκινά από 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Αν ο Τομέας Οικονομικών της ΕΛΑΣ έχει άλλη κοστολόγηση, ας τη δημοσιεύσει. Εκτός αν, όπως και το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», είναι κοστολογημένη μόνο στη φαντασία τους».

Επιπροσθέτως, «η μείωση 30% στα τιμολόγια ρεύματος «με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος»: Αυτό είναι το νέο λεφτόδεντρο: μια οριζόντια μείωση 30% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που, όπως ισχυρίζονται, δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν. Στην πραγματική οικονομία, όμως, τζάμπα δεν υπάρχει: ή θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός ή θα μετακυλιστεί το κόστος αλλού. Το "μηδενικό δημοσιονομικό κόστος" το έχουμε ξανακούσει - το 2015 και το θυμόμαστε ακόμα πολύ καλά».

Συμπερασματικά, «το άθροισμα, λοιπόν, δεν είναι "μήλα με πορτοκάλια". Είναι οι δικές τους ακάλυπτες υποσχέσεις με τα δικά τους λόγια: έταξαν οικονομικές παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες, όταν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ε.Ε. ορίζουν συγκεκριμένο όριο δαπανών. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τις υποσχέσεις "μηδενικού κόστους"».

Απέναντι σε αυτά, συνεχίζει, «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές και θα συνεχίσει να μειώνει φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη -εκείνη που η διακυβέρνηση Τσίπρα εξόντωσε με 30 νέους φόρους. Στα χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, από το 17,3% που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα για την μείωση του δημόσιου χρέους -την ταχύτερη στην ευρωπαϊκή ιστορία- ισχυρίζονται ότι "δεν μειώνεται πραγματικά", χαρακτηρίζοντας "λογιστική" τη μείωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνείς θεσμοί και η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα».

Τέλος, «όποιος κυβέρνησε τη χώρα επί 4,5 χρόνια, έκλεισε τις τράπεζες και τη φόρτωσε με ένα αχρείαστο μνημόνιο και δεκάδες πρόσθετα δισεκατομμύρια, οφείλει, όταν επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία, τουλάχιστον ακρίβεια και σοβαρότητα. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να απαντά με στοιχεία και αποτελέσματα - όχι με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», διαμηνύει κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ