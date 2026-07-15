Ο Βούτσιτς δεν υπέγραψε τη διακήρυξη της Συνόδου Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στη διακήρυξη οι συμμετέχουσες στη Σύνοδο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο, η Σερβία αρνήθηκε να υπογράψει την κοινή διακήρυξη με την οποία καταδικάζεται η ρωσική επιθετικότητα.

Στη διακήρυξη οι συμμετέχουσες στη Σύνοδο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, να αυξήσουν τις πιέσεις στη Ρωσία και να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Το έγγραφο υπεγράφη από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους εκπροσώπους της Αλβανίας, της Ελλάδας, της Μολδαβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Βουλγαρίας.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά δεν υπέγραψε την διακήρυξη διότι έτσι υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Σερβίας.

Η σερβική πολιτική ηγεσία αποφεύγει επίμονα να καταδικάσει ανοιχτά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ αρνείται να εναρμονιστεί με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Σερβία ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ το 2014 ωστόσο δεν έκανε μεγάλη πρόοδο, ενώ από το 2021 η διαδικασία βρίσκεται σε τέλμα και δεν κατάφερε να ανοίξει κανένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ