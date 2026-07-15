Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Για πρώτη φορά κάτω από την τιμή της IPO η μετοχή της SpaceX

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Για πρώτη φορά κάτω από την τιμή της IPO η μετοχή της SpaceX
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σήμερα, η μετοχή στη Wall Street διολισθαίνει 2%, με αποτέλεσμα να μετρά πτώση 34% κάτω από την τιμή της IPO.

Απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει η μετοχή της SpaceX την Τετάρτη, υποχωρώντας κάτω από την τιμή αρχικής δημόσιας εγγραφής των 135 δολαρίων για πρώτη φορά καθώς η θετική δυναμική γύρω από το όνομά της εξανεμίζεται.

Σήμερα, η μετοχή στη Wall Street διολισθαίνει 2%, με αποτέλεσμα να μετρά πτώση 34% κάτω από την τιμή της IPO.

Η αποδυνάμωση της SpaceX έρχεται πριν από την 13η δοκιμαστική πτήση Starship που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, και υποδηλώνει ότι ο ενθουσιασμός για την αεροδιαστημική εταιρεία έχει ήδη υποχωρήσει περίπου ένα μήνα μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της στον Nasdaq.

Ο τίτλος της έχει σημειώσει πτωτική πορεία από την ιστορική IPO του κατασκευαστή επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων τον περασμένο μήνα, η οποία συγκέντρωσε ρεκόρ 86 δισ. δολαρίων και καθιέρωσε τον ιδρυτή της, Έλον Μασκ ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Ξεκίνησε η έκπτωση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης - Πότε και πόσο θα φανεί στην αντλία με παραδείγματα

Ποιοι αγοράζουν πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα και σε ποιες τιμές - Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Πώς μπορούν να προσχωρήσουν μικρότερες επιχειρήσεις - Οι προϋποθέσεις

tags:
SpaceX
Αρχική δημόσια εγγραφή (IPO)
Έλον Μασκ (Elon Musk)
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider