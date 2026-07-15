Για πρώτη φορά κάτω από την τιμή της IPO η μετοχή της SpaceX

Σήμερα, η μετοχή στη Wall Street διολισθαίνει 2%, με αποτέλεσμα να μετρά πτώση 34% κάτω από την τιμή της IPO.

Απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει η μετοχή της SpaceX την Τετάρτη, υποχωρώντας κάτω από την τιμή αρχικής δημόσιας εγγραφής των 135 δολαρίων για πρώτη φορά καθώς η θετική δυναμική γύρω από το όνομά της εξανεμίζεται.

Σήμερα, η μετοχή στη Wall Street διολισθαίνει 2%, με αποτέλεσμα να μετρά πτώση 34% κάτω από την τιμή της IPO.

Η αποδυνάμωση της SpaceX έρχεται πριν από την 13η δοκιμαστική πτήση Starship που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, και υποδηλώνει ότι ο ενθουσιασμός για την αεροδιαστημική εταιρεία έχει ήδη υποχωρήσει περίπου ένα μήνα μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της στον Nasdaq.

Ο τίτλος της έχει σημειώσει πτωτική πορεία από την ιστορική IPO του κατασκευαστή επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων τον περασμένο μήνα, η οποία συγκέντρωσε ρεκόρ 86 δισ. δολαρίων και καθιέρωσε τον ιδρυτή της, Έλον Μασκ ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία της ανθρωπότητας.