Συνολικά 45 πυρκαγιές σε 24 ώρες - Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη σε Κρήτη, Σάμο, Χίο, Ικαρία

Σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης.

Συνολικά 45 αγροτοδασικές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αρκετές από τις οποίες, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι περισσότερες, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ σημαντικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου, με 115 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 20 βοηθητικά και 19 εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για την προστασία των πολιτών.

Σημαντικές επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, πραγματοποιήθηκαν επίσης στον Κολινδρό Πιερίας, στο Μαντούδι Ευβοίας, στο Πολύκαστρο Κιλκίς, στις Μοίρες Ηρακλείου, στο Γύθειο Λακωνίας και στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

«Η εμπειρία των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να εξελιχθεί σε επικίνδυνη πυρκαγιά όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζεται από το υπουργείο στη σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.