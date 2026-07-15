Καύσιμα: Ξεκίνησε η έκπτωση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης - Πότε και πόσο θα φανεί στην αντλία με παραδείγματα

Ξεκίνησε η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, όμως δεν θα τη δουν όλοι οι οδηγοί την ίδια στιγμή. Με παραδείγματα, πότε και πόσο μπορεί να μειωθεί η τιμή στην αντλία και γιατί οι διεθνείς ανατιμήσεις ενδέχεται να περιορίσουν το τελικό όφελος.

Σε ισχύ τέθηκε από χθες, Τρίτη, η έκτακτη έκπτωση στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης με τις μειώσεις να εμφανίζονται άμεσα στον πυλώνα,τουλάχιστον στα πρατήρια που προμηθεύτηκαν την ίδια ημέρα, δηλαδή χθες, την πρώτη ημέρα εφαρμογής της έκπτωσης. Όπως είναι γνωστό, πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα δύο διυλιστήρια της χώρας, η HELLENiQ ENERGY και η Motor Oil, θα χρηματοδοτήσουν με 40 εκατ. ευρώ παρέμβαση μείωσης των τιμών για τους Έλληνες καταναλωτές, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις των ανατιμήσεων στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Η αρχική ανακοίνωση του μέτρου είχε προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στην αγορά για τον τρόπο εφαρμογής του αλλά οι περισσότερες από τις τεχνικές λεπτομέρειες της παρέμβασης αποσαφηνίστηκαν τελικά την Τρίτη από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια που το εφαρμόζουν στην πράξη.

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δεσμεύει 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση απευθείας έκπτωσης στα βασικά καύσιμα κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για κατανάλωση στην ελληνική αγορά.

Η έκπτωση εφαρμόζεται προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και ανέρχεται σε 7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και σε 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, τα ποσά αντιστοιχούν περίπου σε 10 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη και 5 λεπτά για το diesel.

Η μείωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται προς τις εταιρείες εμπορίας και θα ισχύει από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026. Δεν αφορά όλες τις κατηγορίες καυσίμων, αλλά συγκεκριμένα την απλή αμόλυβδη των 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης που διοχετεύονται στην εγχώρια αγορά.

Στην ίδια πρωτοβουλία συμμετέχει και η Motor Oil, η οποία επισήμανε ότι οι μεγάλες και απρόβλεπτες διεθνείς αναταράξεις, καθώς και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών, δημιουργούν δυσκολίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις που τους προμηθεύουν.

Πώς περνάει η έκπτωση στους καταναλωτές

Όλες οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων της χώρας προμηθεύονται από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια. Από την Τρίτη τα διυλιστήρια πωλούν στις εταιρείες εμπορίας με έκπτωση και επομένως οι εταιρείες αγοράζουν σε μειωμένη τιμή κάτι που φαίνεται σε διακριτό σημείο στα τιμολόγια. Αυτές με την σειρά τους, μετακυλίουν την έκπτωση στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας, τα πρατήρια καυσίμων και τελικά τους καταναλωτές. Οι οδηγοί θα δουν τις μειωμένες τιμές στον πυλώνα από την ίδια κιόλας ημέρα εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή από χθες Τρίτη υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων προμηθεύθηκε καύσιμα την ίδια ημέρα. Προφανώς και οι τιμές δεν θα είναι παντού χαμηλότερες καθώς πολλά πρατήρια είχαν προμηθευτεί κάποιες ημέρες νωρίτερα ή την προηγούμενη ημέρα και επομένως θα εφαρμόσουν την έκπτωση μόλις αγοράσουν με τις νέες χαμηλότερες τιμές. Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την τελική τιμή που θα δει ο καταναλωτής στην αντλία είναι και η ταυτόχρονη αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και κυρίως των Platts, μια αύξηση που φθάνει στην αγορά με καθυστέρηση τριών ή τεσσάρων ημερών (στα νησιά συνήθως απαιτείται ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).

Οι οδηγοί αναμένεται επομένως να αρχίσουν να βλέπουν τη μείωση σταδιακά από την Τρίτη, αρχικά στα πρατήρια που ανανεώνουν ταχύτερα τα αποθέματά τους ενώ η εικόνα θα γίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτική τις επόμενες ημέρες, καθώς θα εξαντλούνται οι ποσότητες που είχαν αγοραστεί πριν από την ενεργοποίηση της έκπτωσης και θα αντικαθίστανται από νέες παραλαβές με μειωμένη τιμή.

Παράλληλα, εάν η διεθνής τιμή του πετρελαίου καταγράψει άνοδο, η τάση αυτή θα «ροκανίσει» την έκπτωση και θα λειτουργήσει περισσότερο αντισταθμιστικά.

Βενζίνη και diesel κίνησης: Τι σημαίνει η έκπτωση με βάση τις σημερινές τιμές

Σε ένα καθαρά θεωρητικό παράδειγμα, εάν δεν μεσολαβούσε καμία άλλη μεταβολή στην αγορά και η έκπτωση περνούσε αυτούσια στη λιανική, η σημερινή μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης, από τα 1,979 ευρώ, θα μπορούσε να υποχωρήσει περίπου στα 1,879 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, το diesel κίνησης, από τα 1,854 ευρώ, θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 1,804 ευρώ. Για γέμισμα 50 λίτρων, η πλήρης μείωση των 10 λεπτών αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 5 ευρώ για έναν οδηγό βενζινοκίνητου οχήματος. Στο diesel, η μείωση των 5 λεπτών αντιστοιχεί σε 2,50 ευρώ για την ίδια ποσότητα. Για έναν επαγγελματία που καταναλώνει 500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, το αντίστοιχο όφελος ανέρχεται σε περίπου 25 ευρώ.

Οι υπολογισμοί αυτοί δείχνουν το ύψος της έκπτωσης, όχι κατ’ ανάγκη την τελική μεταβολή που θα καταγραφεί στην τιμή ενός πρατηρίου. Η λιανική τιμή συνεχίζει να επηρεάζεται από την τιμή του πετρελαίου, τις τιμές των προϊόντων στη Μεσόγειο, την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, το κόστος μεταφοράς και τα τιμολόγια με τα οποία ανανεώνονται τα αποθέματα.

Οι νέες ανατιμήσεις μπορεί να περιορίσουν το ορατό όφελος

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η έκπτωση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς πιέσεις δεν έχουν υποχωρήσει. Την Τρίτη το Brent κινήθηκε στα 84,71 δολάρια ανά βαρέλι, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το κόστος τροφοδοσίας της αγοράς. Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΠΟΠΕΚ, από την Τετάρτη αναμένονται αυξήσεις στις χονδρικές τιμές τόσο της απλής αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να μη δει τελικά μια καθαρή πτώση 10 ή 5 λεπτών σε σύγκριση με την τιμή που πλήρωνε την προηγούμενη ημέρα. Για παράδειγμα, εάν η τιμή της αμόλυβδης σε ένα πρατήριο βρίσκεται στα 1,979 ευρώ και η νέα χονδρική ανατίμηση θα οδηγούσε, χωρίς την έκπτωση, σε αύξηση κατά 4 λεπτά, η τιμή θα κατευθυνόταν θεωρητικά στα 2,019 ευρώ. Με την έκπτωση των 10 λεπτών, θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 1,919 ευρώ. Ο οδηγός θα έβλεπε επομένως μείωση 6 λεπτών σε σύγκριση με την προηγούμενη τιμή, παρότι το πραγματικό αποτέλεσμα της παρέμβασης θα παρέμενε 10 λεπτά χαμηλότερο από την τιμή που θα είχε προκύψει χωρίς αυτήν. Αντίστοιχα, εάν στο diesel των 1,854 ευρώ μεσολαβήσει ανατίμηση 3 λεπτών, η τιμή χωρίς το μέτρο θα έφθανε στα 1,884 ευρώ. Με έκπτωση 5 λεπτών θα περιοριζόταν περίπου στα 1,834 ευρώ, με την ορατή μείωση για τον οδηγό να είναι μόλις 2 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη τιμή.

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες

Οι πρώτες χαμηλότερες τιμές αναμένεται να εμφανιστούν στα πρατήρια που θα παραλάβουν άμεσα καύσιμα με τα νέα τιμολόγια. Η πλήρης εικόνα, ωστόσο, θα διαμορφωθεί καθώς θα ανανεώνονται τα αποθέματα σε ολόκληρη την αγορά και θα γίνονται γνωστές οι αυξήσεις που αναμένονται στις τιμές χονδρικής.

Καθοριστική θα είναι επομένως όχι μόνο η ονομαστική έκπτωση των 10 και 5 λεπτών, αλλά και η τιμή βάσης πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί. Εφόσον οι διεθνείς αναταράξεις συνεχιστούν και οι τιμές χονδρικής εξακολουθήσουν να αυξάνονται, η παρέμβαση μπορεί να περιορίσει την επιβάρυνση χωρίς να οδηγήσει σε θεαματική αποκλιμάκωση στις αντλίες.