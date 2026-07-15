Ιράν: Δεν θα τηρήσουμε τη συμφωνία με ΗΠΑ εάν δεν έχουμε οφέλη

Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το «Μνημόνιο Συνεννόησης» με τις ΗΠΑ «δεν έχει κανέναν λόγο να εμμένει σε μια τέτοια συμφωνία».

Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πολιτικό, η προσέγγιση του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του θα πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξήγησε.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Γαλιμπάφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ