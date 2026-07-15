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Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα κατασκευάζει Patriot έως το τέλος του έτους»

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Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα κατασκευάζει Patriot έως το τέλος του έτους»
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει έναν δυνητικό εκτοξευτή και έναν πύραυλο για το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja».

Η Ουκρανία αναμένει να έχει την τεχνική ικανότητα να παράγει πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα Patriot έως το τέλος αυτού του έτους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει έναν δυνητικό εκτοξευτή και έναν πύραυλο για το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja», το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, και ελπίζει ότι οι δοκιμές του θα στεφθούν με επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
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