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Τράπεζα Πειραιώς: Αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε φερόμενη συμφωνία εξαγοράς του ΙΑΣΩ

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Τράπεζα Πειραιώς: Αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε φερόμενη συμφωνία εξαγοράς του ΙΑΣΩ
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Έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς - ΙΑΣΩ» και ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας «ολοκληρώνει την εξαγορά του ΙΑΣΩ».

H Τράπεζα Πειραιώς με ανακοίνωσή της αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ», με αφορμή δημοσίευμα που ανέφερε ότι «έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς - ΙΑΣΩ».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα που αναφέρει ότι «έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς - ΙΑΣΩ» και ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας «ολοκληρώνει την εξαγορά του ΙΑΣΩ», θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η Τράπεζα Πειραιώς γενικά δεν σχολιάζει φήμες· επιθυμεί ωστόσο να τονίσει ότι το δημοσίευμα δεν είναι ακριβές ως προς το ρόλο που της αποδίδεται. Η Τράπεζα αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ», όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα. Ομοίως, οποιαδήποτε αναφορά σε σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών, δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας για το ορατό μέλλον.

Πέραν της ανωτέρω διευκρίνισης στα όσα την αφορούν, η Τράπεζα απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγέςτρίτων επενδυτών.

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Τράπεζα Πειραιώς
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