Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

Ελεύθεροι με την επιβολή του όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βυτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, με κατάληξη τον τραυματισμό 11 εργαζόμενων, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, ενώ δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης επισκευής βαρέων οχημάτων, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, και τον ενοικιαστή βυτιοφόρου οχήματος προπανίου, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση, με τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού (από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο), και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζοντας την συντριβή του για όσα έγιναν. Όπως φαίνεται να ισχυρίζεται, το βυτιοφόρο προπανίου παρέμεινε στον χώρο προς επισκευή επειδή δεν υπήρχε το ανταλλακτικό που χρειαζόταν για να φτιαχτεί αυθημερόν.

«Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα, ενώ ήμουν καθ' οδόν προς το συνεργείο, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί. Λυπάμαι πάρα πολύ για τα θύματα» φέρεται να είπε.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι είχε ενημερώσει, και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο του βυτίου: «Ούτως ή άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού, εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου» είπε. Το συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε συνεργείο βαρέων οχημάτων και ανταλλακτικών όπου έγινε η πρώτη έκρηξη, ακολούθησε δεύτερη ισχυρότατη έκρηξη βυτιοφόρου προπανίου που βρισκόταν στον χώρο και προκλήθηκε φωτιά που επεκτάθηκε γρήγορα σε δύο γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ