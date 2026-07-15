Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Δεν θα υπάρχει το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος»

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όταν οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές για μια κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη των πολιτών.

Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Μιλώντας στο κανάλι ΟΝΕ, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι «μια Κυριακή του 2027».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όταν οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές για μια κυβέρνηση, αποτελεί πρακτική που έχει υπηρετηθεί επί σειρά ετών από το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη των πολιτών. Η κυβέρνηση, όπως είπε, επιλέγει να αξιοποιήσει κάθε ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας για την υλοποίηση του προγράμματός της.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε στις παρεμβάσεις στα Κέντρα Υγείας και στα νοσοκομεία, στις ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, εφόσον εγκριθούν από την ΕΘΑΑΕ, καθώς και στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

«Κάθε ημέρα που πηγαίνουμε προς την εξάντληση της τετραετίας είναι μία ακόμη ημέρα για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά που λέγαμε», ήταν το βασικό μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έχουν διατυπωθεί εισηγήσεις εκτός Μεγάρου Μαξίμου για πρόωρες εκλογές. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να τηρήσει τη δέσμευσή του για κάλπες το 2027.

Ακρίβεια, εισοδήματα και στεγαστικό

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, τόσο στις τιμές των προϊόντων, όσο και στα ενοίκια.

Απέρριψε, ωστόσο, τη λογική ότι μια κυβέρνηση μπορεί να εξαλείψει άμεσα τον πληθωρισμό ή να μειώσει συνολικά τις τιμές με διοικητικές αποφάσεις. Η κυβερνητική πολιτική, όπως την περιέγραψε, βασίζεται στην αύξηση των εισοδημάτων με ταχύτερο ρυθμό από την άνοδο των τιμών.

«Όποιος τάζει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και ταυτόχρονα θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, είναι πολιτικός απατεώνας», δήλωσε, συνδέοντας την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την αύξηση των μισθών, τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα, εκτίμησε ότι πρόκειται για σύνθετα ζητήματα με κοινωνικές και όχι αποκλειστικά οικονομικές αιτίες. Έκανε λόγο για αλλαγές στη φιλοσοφία του δυτικού κόσμου και για απαξίωση της έννοιας της οικογένειας, της μητρότητας και του ρόλου της γιαγιάς στην ανατροφή των παιδιών.

Τα ζητήματα αυτά, όπως προανήγγειλε, θα βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα κατά την πορεία προς τις εκλογές.

«Να μεγαλώσει η πίτα»

Για το στεγαστικό και την οικονομική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαρέβαλε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά τοποθέτησε την πολιτική παροχών μέσω δανεισμού και αύξησης των κρατικών δαπανών και από την άλλη τη στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας, προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης των δημόσιων εσόδων χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

«Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα είναι να βρεθούν χρήματα, να μεγαλώσει η πίτα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε τη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, την επίτευξη πλεονασμάτων και την αύξηση των κρατικών εσόδων παρά τη μείωση, όπως είπε, 83 άμεσων και έμμεσων φόρων.

Απαντώντας στην κριτική ότι η άνοδος των φορολογικών εσόδων συνεπάγεται αύξηση της φορολογίας, απέδωσε τη μεταβολή στην οικονομική ανάπτυξη, στις ξένες επενδύσεις, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Η αύξηση των επενδύσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί νέες ή καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και διευρύνει τη φορολογική βάση, επιτρέποντας στο Δημόσιο να εισπράττει περισσότερα χωρίς να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές.

Παράλληλα, άφησε περιθώριο για νέες φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει και των αποφάσεων που θα ληφθούν για την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ακόμη «υψηλό» το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, παρά τις μειώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ των επιλογών που θα μπορούσαν να εξεταστούν, χωρίς να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, περιέλαβε νέα μείωση του φόρου των επιχειρήσεων, ο οποίος έχει υποχωρήσει από το 28% στο 22%, καθώς και περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία έχει περιοριστεί από το 100% στο 80%.

Οι τελικές αποφάσεις, όπως διευκρίνισε, θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό, μετά τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου.

Στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής, τοποθέτησε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%, εκτιμώντας ότι η αύξηση της φορολογίας περιορίζει τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα καταβολής υψηλότερων μισθών.

Οι καταγγελίες για μετακλητούς και απευθείας αναθέσεις

Εκτενή αναφορά έκανε και στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων και τις απευθείας αναθέσεις.

Για τους μετακλητούς υποστήριξε ότι ο αριθμός τους στη Γενική Κυβέρνηση είναι ελαφρώς χαμηλότερος σε σχέση με το 2019. Η συνολική αύξηση που καταγράφεται, όπως εξήγησε, αφορά συνεργάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπειτα από σχετικά αιτήματα δημάρχων ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται στο πλήθος των συμβάσεων και όχι στο ύψος των σχετικών δαπανών. Το κόστος των απευθείας αναθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, αντιστοιχεί περίπου στο 4% του συνόλου των έργων και συμβάσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν συγκεκριμένες υποθέσεις που θεωρούν προβληματικές, ώστε να ελεγχθούν από τη Δικαιοσύνη, αντί να αντιμετωπίζουν συλλήβδην τις απευθείας αναθέσεις ως ύποπτες.

ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας

Απαντώντας στις κατηγορίες περί «κυβέρνησης υποδίκων» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν ισοδυναμεί με άσκηση ποινικής δίωξης ή παραπομπή σε δίκη.

Η άρση ασυλίας αποτελεί, όπως είπε, προϋπόθεση προκειμένου η Δικαιοσύνη να καλέσει έναν βουλευτή για εξηγήσεις και να αποφασίσει στη συνέχεια εάν θα ασκηθεί δίωξη.

Παρέπεμψε στο τεκμήριο αθωότητας και σημείωσε ότι για δύο πρόσωπα η υπόθεση έχει ήδη τεθεί στο αρχείο, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Στόχος η αυτοδυναμία

Για τις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, απορρίπτοντας, ωστόσο, το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος».

Η αυτοδυναμία, κατά την κυβερνητική θέση, συνδέεται με την ανάγκη εφαρμογής μιας ενιαίας οικονομικής και πολιτικής στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση του χρέους, την αύξηση των μισθών, τη διεύρυνση των κρατικών εσόδων και την αποφυγή μη κοστολογημένων υποσχέσεων.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, υπενθύμισε τη στάση του κόμματος το 2015, όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στήριξε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Υποστήριξε, όμως, ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί προς μια πολιτική εύκολων υποσχέσεων και καταγγελτικού λόγου, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απορρίψει το σενάριο συγκυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση βάσει της λαϊκής ετυμηγορίας. «Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες. Δεν βγαίνουν από συναντήσεις σε γραφεία ή σε καφετέριες πέριξ του Κολωνακίου», δήλωσε.

Τα σενάρια για τον Αντώνη Σαμαρά

Ως πρόωρη και υποθετική χαρακτήρισε τη συζήτηση για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και για μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι μια πιθανή συνεργασία δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια συμφωνία κατανομής θέσεων. Ειδικά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, έθεσε ως προϋπόθεση τη συμφωνία επί της ακολουθούμενης στρατηγικής, απορρίπτοντας χαρακτηρισμούς περί «μειοδοτικής πολιτικής».

«Η διαμόρφωση της επόμενης ημέρας δεν είναι αποτέλεσμα ενός deal», είπε, προσθέτοντας ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συζήτησης για οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία.

Η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στη Μυτιλήνη.

Ο κ. Μαρινάκης αντιπαρέβαλε τον αριθμό των μεταναστών και προσφύγων που διέμεναν στις δομές της Λέσβου το 2019 με τα σημερινά δεδομένα, αποδίδοντας τη μείωση στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, επανέφερε τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για τη λειτουργία «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την κριτική για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 2019.

Για τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενδέχεται να χρηματίστηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υιοθέτησε ευθέως την κατηγορία, αλλά υποστήριξε ότι απέναντι σε μια τόσο βαριά δημόσια καταγγελία θα ανέμενε δικαστική αντίδραση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

«Όταν σε κατηγορούν για κάτι τόσο βαρύ, δεν στέλνεις λουλούδια. Κινείσαι στη Δικαιοσύνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο περί ηθικής είναι ο Αλέξης Τσίπρας».

Marfin και αυστηροποίηση του πλαισίου

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ενοχής ή της αθωότητας των κατηγορουμένων, παραπέμποντας στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Χαρακτήρισε, πάντως, σημαντική εξέλιξη το γεγονός, ότι η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο έπειτα από πολλά χρόνια, με δικαστικές αποφάσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην εγκληματικότητα και στις καταλήψεις, υποστήριξε ότι για δεκαετίες παράνομες ενέργειες παρουσιάζονταν ως ακτιβισμός ή επαναστατική δράση. Παρέπεμψε στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, στις εκκενώσεις καταλήψεων και στη μετατροπή κατειλημμένων χώρων σε βιβλιοθήκες και νόμιμα κυλικεία.

Τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω αυστηροποίησης του πλαισίου για αδικήματα που συνδέονται με καταλήψεις, εμπρηστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές θα είναι νομικά επεξεργασμένες και δεν θα αποτελέσουν αποσπασματικές παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα.

Στο ίδιο πλαίσιο εμφανίστηκε θετικός σε προτάσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής ποινών για συγκεκριμένα αδικήματα, καθώς και στην επανεξέταση των διατάξεων για την υφ' όρον απόλυση σε περιπτώσεις πολλαπλών ισοβίων.

«Δεν είναι δεξιά ατζέντα. Είναι αυτονόητη λογική», είπε, συνδέοντας την αυστηρότερη αντιμετώπιση με την προστασία των πολιτών και των οικογενειών τους από επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς.