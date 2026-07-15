Λετονία και Λιθουανία «βλέπουν» νέες επιθέσεις από Ρωσία - Οι χώρες στο στόχαστρο

Ο Λιθουανός πρόεδρος είπε ότι η χώρα του έχει ήδη ενισχύσει την ασφάλεια των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών της.

Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές κρίσιμης σημασίας στις βαλτικές χώρες ή στην Πολωνία, προειδοποίησαν σήμερα οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Λετονίας, επικαλούμενοι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών τους.

«Μιλάμε για ενεργειακές υποδομές ή του τομέα των μεταφορών – εγκαταστάσεις οι ζημιές στις οποίες θα μπορούσαν (…) να διαταράξουν τη λειτουργία ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος» είπε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βίλνιους μαζί με τον Λετονό ομόλογό του, τον Έντγκαρς Ρίνκεβιτς.

Οι επιθέσεις «σχεδιάζονται στο υψηλότερο επίπεδο, συγκεκριμένα στη Μόσχα», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λετονίας «οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη Λιθουανία, τη Λετονία, άλλες χώρες του ΝΑΤΟ καθώς και τις υπηρεσίες πληροφοριών διαφόρων χωρών, δείχνουν ποικίλες απόπειρες προετοιμασίας σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων».

Ο Ρίνκεβιτς είπε ότι οι βαλτικές χώρες –Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, οι οποίες, όπως και η Πολωνία, είναι μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ– πρέπει να προετοιμαστούν για προβοκατόρικες ενέργειες εκ μέρους της Ρωσίας καθώς η Μόσχα επιδιώκει να «δοκιμάσει» το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ. «Ακόμη και χωρίς να επιτύχει ολοκληρωτική νίκη στην Ουκρανία, η Ρωσία θα μπορούσε να δοκιμάσει εμμέσως το άρθρο 5 και τους μηχανισμούς αντίδρασης της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υποστήριξε.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ανησυχιών που εκφράζουν τα μέσα ενημέρωσης ή οι ηγέτες χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στα τέλη Ιουνίου ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είπε ότι «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες» αναμένονται «διάφοροι τύποι κλιμάκωσης», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ ασταθή».

Αξιωματούχοι των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας αποδίδουν ήδη στη Μόσχα πολλές «προβοκάτσιες», όπως εμπρησμούς, κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο Λιθουανός πρόεδρος είπε ότι η χώρα του έχει ήδη ενισχύσει την ασφάλεια των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις προειδοποιήσεις. Όπως είπε «είναι ένας νέος σωρός από εκφοβιστικά παραμύθια, που έχουν ως στόχο να συνεχίσουν την πλύση εγκεφάλου και να προετοιμάσουν τον πληθυσμό για ακραία στρατιωτικοποίηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ