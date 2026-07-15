Γουίλιαμς (Fed): «Ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί - Σταδιακή αποκλιμάκωση έως το 2028»

Ο πληθωρισμός κλιμακώθηκε έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, που εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου.

Σημάδια πως ο πληθωρισμός έχει ήδη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα του βλέπει ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, επιτρέποντας στην ομοσπονδιακή τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τις εκτιμήσεις τις αγοράς για νέα αύξηση τους επόμενους μήνες.

«Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός έχει ήδη φτάσει στο υψηλότερο σημείο του και αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά τα επόμενα τρίμηνα. Εκτιμώ ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει περίπου στο 3,25% έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια θα συνεχίσει τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του το 2027, ώστε να φτάσει τον στόχο του 2% το 2028», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε ομιλία του ενώπιον επιχειρηματιών της περιφέρειάς του.

Σημειώνεται πως ο πληθωρισμός κλιμακώθηκε έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, που εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς κύριοι παράγοντες που πυροδοτούν τον πληθωρισμό είναι ο πόλεμος, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες επιπτώσεις των δασμών και την επιτάχυνση των δαπανών για τεχνολογία και συγκεκριμένα τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο θεωρεί πως η επιρροή τους αρχίζει να εξασθενεί.

Όπως ανέφερε, οι δασμοί δεν αναμένεται να δώσουν νέα σημαντική ώθηση στις τιμές, καθώς όσοι λήγουν απλώς αντικαθίστανται από νέους. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου φαίνεται να έχει κορυφωθεί και εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί προς τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη των συγκρούσεων.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Γουίλιαμς θεωρεί ότι οι ανισότητες θα αμβλυνθούν σταδιακά, καθώς αυξάνεται η προσφορά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αγορά εργασίας δεν τροφοδοτεί πλέον πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές, δίνοντας στη Fed μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων στη νομισματική πολιτική.

«Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με υγιείς ρυθμούς και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και σταθερή. Ωστόσο, όσο ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, είναι απαραίτητο να τον επαναφέρουμε με διατηρήσιμο τρόπο στον μακροπρόθεσμο στόχο του 2%. Η σημερινή κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είναι κατάλληλη για να το πετύχει», τόνισε.

Τα σχόλιά του συμπίπτουν με τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό χονδρικής (Producer Price Index - PPI) Ιουνίου, που σημείωσε αποκλιμάκωση καθώς η πτώση του κόστους ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου της ακρίβειας. Ο PPI σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη επιβράδυνση 0,3% για τον μήνα, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones ότι το τελικό κόστος ζήτησης θα παρέμεινε αμετάβλητο, σύμφωνα με το CBΝC.

Επιπλέον, αντίστοιχη πορεία παρουσίασε και ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) για τον Ιούνιο με επιβράδυνση στο 3,5% τον Ιούνιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 3,8%, με αποκαθήλωση από το υψηλό τριετίας 4,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.