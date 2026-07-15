Stripe και Advent προσφέρουν πάνω από 53. δισ. δολ. για να εξαγοράσουν την PayPal

Η εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe και η επενδυτική κεφαλαίων Advent International υπέβαλαν κοινή πρόταση για την εξαγορά της PayPal, προσφέροντας 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την εταιρεία πληρωμών σε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Η εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe και η επενδυτική Advent International υπέβαλαν κοινή πρόταση για την εξαγορά της PayPal, προσφέροντας 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την εταιρεία πληρωμών σε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Η προσφορά αντιστοιχεί περίπου ένα premium 28% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της PayPal την Τρίτη. Η πρόταση, που υποβλήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποστηρίζεται από περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένη τραπεζική χρηματοδότηση, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η νέα κοινή πρόταση ακολουθεί μια αρχική προσέγγιση που έγινε στις αρχές Απριλίου. Η Stripe και η Advent δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση από την PayPal και επιδιώκουν να προωθήσουν τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με το από κοινού σχέδιο των Stripe και Advent, οι δύο εταιρείες θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με κάθε μία να κατέχει ίσο μερίδιο, όπως σημειώνει το Reuters. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πηγές, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια συναλλαγή.

Ιδρυμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η PayPal ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες στις ψηφιακές πληρωμές, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι αντιμέτωπη με έντονο ανταγωνισμό καθώς οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής και ανταγωνιστές όπως η Apple Pay και η Google Pay οι οποίες έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Η PayPal έχει περάσει τα τελευταία χρόνια παλεύοντας με την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις ψηφιακές πληρωμές, εξαφανίζοντας μεγάλο μέρος της αξίας που κέρδισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έφτασε στο υψηλότερο σημείο της το 2021, περίπου στα 360 δισεκατομμύρια δολάρια, πριν υποχωρήσει περίπου έως και 36 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, με την PayPal να έχει χάσει περισσότερο από το 40% της αγοραίας αξίας της τους τελευταίους 12 μήνες.

Από την στιγμή που ανέλαβε τον Μάρτιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PayPal, Ενρίκε Λόρες, ξεκίνησε μια εκτεταμένη άσκηση αναδιάρθρωσης για να απλοποιήσει τον πάροχο πληρωμών και να ενισχύσει την εστίασή του στην ανάπτυξη.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία χώρισε τις δραστηριότητές της σε τρεις μονάδες που καλύπτουν τα ταμεία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καταναλωτών Venmo, τις πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μια σειρά από αλλαγές στη διοίκηση.

Ψηφιακές πληρωμές και εξαγορές

Η πιθανή συναλλαγή PayPal, εάν ολοκληρωθεί, θα προστεθεί στην πρόσφατη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο τομέα πληρωμών.

Το 2025, η Global Payments συμφώνησε να εξαγοράσει την ανταγωνίστρια Worldpay από την FIS και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων GTCR για 24,25 δισ. δολάρια σε μια σύνθετη τριμερή συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η GTCR πούλησε το 55% του μεριδίου της και η FIS αποχώρησε από το υπόλοιπο 45%.

Στον κλάδο σημειώνονται και μικρότερης κλίμακας συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Payoneer Global από την καναδική εταιρεία πληρωμών Nuvei για 2,75 δισ. δολάρια. Η Nuvei υποστηρίζεται από την Advent International και άλλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.

Επίσης, η Mastercard διερευνά την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου της βρετανικής θυγατρικής Vocalink πίσω στις βρετανικές τράπεζες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times αυτή την εβδομάδα.

Τα έσοδα της PayPal αυξήθηκαν κατά 7% στα 8,35 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 8,05 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ουδέτερη ως προς το νόμισμα βάση, ο συνολικός όγκος πληρωμών αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στα περίπου 464 δισεκατομμύρια δολάρια.