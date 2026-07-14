Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από πληθωρισμό - Κατρακύλα για IBM

Οι JP Morgan, Wells Fargo και Citi ανακοίνωσαν εταιρικά αποτελέσματα β΄' τριμήνου, με τους τίτλους τους να κινούνται ως εξής: +1,35%, -0,50% και +1,24%.

Κέρδη καταγράφονται στη Wall Street την Τρίτη, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου ενώ οι επενδυτές αξιολογούν το ράλι τιμών του πετρελαίου και μια σειρά από ανακοινώσεις εταιρικών μεγεθών. Ο Dow Jones ενισχύεται 0,12% στις 52.561 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,26% στις 7.535 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,48% στις 25.998 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές ημιαγωγών δίνουν ώθηση στους δείκτες, καθώς ανακάμπτουν μετά από νέο χθεσινό μαζικό sell off. Η ETF VanEck Semiconductor (SMH) εκτινάσσεται άνω του 3%, η Applied Materials κάνει ράλι 6% και η Teradyne σκαρφαλώνει 7%, ενώ οι Lam Research και Micron Technology αναρριχώνται άνω του 5% έκαστη. Τέλος, η STMicroelectronics επιδίδεται σε άλμα πάνω από 4%.

Ωστόσο, τα κέρδη είναι συγκρατημένα καθώς η τιμή του αμερικανικού αργού ξεπέρασε τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent καταγράφουν κέρδη 4% πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και την επιβολή τελών 20% στα φορτία που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Την περαιτέρω άνοδο πιέζει επίσης η πτώση 23% του τίτλου της International Business Machines, μετά την προειδοποίηση ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα λόγω της αποδυναμωμένης ζήτησης στις δραστηριότητες λογισμικού και υποδομών. Οι JP Morgan, Wells Fargo και Citi ανακοίνωσαν εταιρικά αποτελέσματα β΄' τριμήνου, με τους τίτλους τους να κινούνται ως εξής: +1,35%, -0,50% και +1,24%, ενώ η Goldman Sachs εκτοξεύεται 6,25%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο αποκλιμακώθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να φτάσει στο 3,5%. Με την υποχώρηση του πληθωρισμού, οι προσδοκίες ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο μειώθηκαν στο 17% από 42% χτες. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με πιθανότητα 63% για άνοδο του κόστους δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης.

«Η ασθενέστερη από την αναμενόμενη μέτρηση του ΔΤΚ της Τρίτης υποδηλώνει ότι η αύξηση των τιμών που οφείλεται στον πόλεμο του Ιράν εξασθενεί, αλλά αυτό μπορεί να είναι απλώς μια προσωρινή ανακούφιση, καθώς οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες», τόνισε μιλώντας στο CNBC ο Σκάιλερ Γουέιναρντ, επικεφαλής επενδύσεων της Regan Capital.

«Τα ασθενέστερα στοιχεία για τον πληθωρισμό πιθανότατα κρατούν την Fed σε στάση αναμονής προς το παρόν και μειώνουν τις πιθανότητες οποιασδήποτε αύξησης των επιτοκίων, αλλά υπενθυμίζουμε στους επενδυτές ότι σχεδόν κάθε δήλωση που έχει προέλθει από τον πρόεδρο Γουόρς κατά τη σύντομη θητεία του μέχρι στιγμής ήταν επιθετική» πρόσθεσε. «Επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο τις τιμές καταναλωτή και το καλύτερο εργαλείο που διαθέτει η Fed αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση των επιτοκίων», εξήγησε.