ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα στις 16/7 για το νέο myPoint στον Πειραιά – Πιτσιλής: «Μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης»

Το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εγκαινιάστηκε την Τρίτη στον Πειραιά.

Το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εγκαινιάστηκε την Τρίτη στον Πειραιά. παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βασίλη Κορκίδη.

Το νέο myPoint Πειραιά αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα και έναν ακόμα σταθμό για την ολοκλήρωση της νέας, ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο της νέας αυτής φιλοσοφίας βρίσκεται η έμπρακτη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών, προσφέροντας άμεση καθοδήγηση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Το κατάστημα είναι σχεδιασμένο στη βάση του νέου πρότυπου λειτουργίας τριών διακριτών ζωνών εξυπηρέτησης. Οι φορολογούμενοι καθοδηγούνται πλήρως από τη στιγμή που θα εισέλθουν, έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη, ενώ μέσω των ειδικών θαλάμων βιντεοκλήσης (booths) μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της ΑΑΔΕ οπουδήποτε στην Ελλάδα, μειώνοντας δραστικά τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα.

Πιτσιλής: Ψηφιακή εξέλιξη με ανθρώπινη επαφή

Στην ομιλία του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε το στίγμα της φιλοσοφίας του νέου myPoint, κάνοντας λόγο για μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας.

Όπως ανέφερε, το νέο myPoint βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο, δίπλα στο λιμάνι και τον σταθμό του ηλεκτρικού, σε έναν χώρο που παραχωρήθηκε από το ΕΒΕΠ στο ισόγειο του Μεγάρου.

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με αποτελεσματικότητα, συνδυάζοντας τα ψηφιακά εργαλεία με την ανθρώπινη συνάντηση. Ο χώρος προσφέρει μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς ο πολίτης είναι καθοδηγούμενος από τη στιγμή που θα μπει στο myPoint μέχρι να φύγει.

Το νέο σύστημα συνδυάζει «την ψηφιακή εξέλιξη της ΑΑΔΕ με την αξία της ανθρώπινης επαφής», αποδεικνύοντας ότι η ψηφιοποίηση γίνεται για να υπηρετεί τον άνθρωπο.

Όπως υπογράμμισε ο κ.Πιτσιλής, η νέα υπηρεσία «καλωσορίζει τον πολίτη» που την επισκέπτεται, δείχνοντας ότι «νοιάζεται και ενδιαφέρεται για το πρόβλημά του» και δεν τον αφήνει στην τύχη να ψάχνει πού να πάει, τι να κάνει και ποιον να δει.

Μαρκόπουλος: Τι αλλάζει με τα myPoint και το στοίχημα των Τελωνείων

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογικά θέματα, Δημήτρης Μαρκόπουλος, εξήρε τη λειτουργία της ΑΑΔΕ και αναφέρθηκε στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση του κράτους.

Αναφερόμενος στο «τι αλλάζει», τόνισε ότι ο πολίτης μπαίνει σε έναν χώρο όπου βρίσκει άμεσα άνθρωπο να τον εξυπηρετήσει, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις ψηφιακές εφαρμογές.

Η κυβέρνηση είναι δίπλα στις πρωτοβουλίες που ψηφιοποιούν την καθημερινή μας ζωή, τόνισε και δήλωσε ότι «ο Πειραιάς θα απολαύσει την ψηφιακή εποχή, μέσα από μια δημοκρατική και προοδευτική προσέγγιση που διευκολύνει εργαζόμενους και επιχειρηματίες».

Ο ίδιος προανήγγειλε ότι έρχονται αλλαγές και αναβαθμίσεις και στα Τελωνεία, καλώντας τον διοικητή της ΑΑΔΕ η αρχή αυτής της προσπάθειας να γίνει από τον Πειραιά, ο οποίος αποτελεί ένα τεράστιο εμπορευματικό κέντρο.

Κορκίδης - Μώραλης: Η ΑΑΔΕ δίπλα στην επιχειρηματικότητα

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, στάθηκε στη σημασία της φυσικής γειτνίασης των φορολογικών υπηρεσιών με τον επιχειρηματικό κόσμο. Η στέγαση του myPoint στο ΕΒΕΠ αποδεικνύει ότι «η επιχειρηματικότητα και η ΑΑΔΕ δεν θα μπορούσαν να είναι ποτέ πιο κοντά και πιο δίπλα» όπως τόνισε. Ο χώρος βρίσκεται στρατηγικά δίπλα στο λιμάνι, τον ηλεκτρικό, το μετρό και τον προαστιακό, στον μεγαλύτερο μεταφορικό κόμβο της χώρας.

Ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι η ΑΑΔΕ δεν αντιμετωπίζεται πλέον φοβικά από τις επιχειρήσεις, καθώς προστατεύει την υγιή επιχειρηματικότητα και ενημερώνει έγκαιρα.

Τέλος, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία, ευχαριστώντας τόσο τον διοικητή της ΑΑΔΕ όσο και τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ. Υπογράμμισε τη σταθερή συνεργασία που υπάρχει για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη, σημειώνοντας πως η διευκόλυνση και η εξυπηρέτηση των πολιτών παραμένει ο κεντρικός οδηγός για όλους.