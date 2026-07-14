Goldman Sachs: Νέο ρεκόρ 7,42 δισ. δολαρίων στις συναλλαγές μετοχών

Νέο ρεκόρ σημείωσε η Goldman Sachs στο trading μετοχών, καταγράφοντας έσοδα της τάξης των 7,42 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, σε μία περίοδο όπου οι αγορές σημείωσαν κέρδη λόγω τεχνητής νοημοσύνης και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Νέο ρεκόρ σημείωσε η Goldman Sachs στο trading μετοχών, καταγράφοντας έσοδα της τάξης των 7,42 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, σε μία περίοδο όπου οι αγορές σημείωσαν κέρδη λόγω τεχνητής νοημοσύνης και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η μονάδα διαπραγμάτευσης μετοχών της Goldman Sachs σημείωσε ρεκόρ όχι μόνο για την ίδια την τράπεζα, αλλά και για το σύνολο του αμερικανικού τραπεζικού κλάδου. Μάλιστα, τα έσοδα των τελευταίων τριών μηνών ήταν μεγαλύτερα απ' όσα είχε συγκεντρώσει η μονάδα ολόκληρο το 2019.

Τα έσοδα από το trading μετοχών αυξήθηκαν κατά 72% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, λόγω της ανόδου τόσο από τις υπηρεσίες χρηματοδότησης πελατών όσο και από τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης και οργάνωσης επενδυτικών συναλλαγών.

Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ρεκόρ ύψους 20,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 39% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Μετά την είδηση, η μετοχή ανεβαίνει προσυνεδριακά 3,5%.

Ισχυρά ήταν τα αποτελέσματα και στις δραστηριότητες σταθερού εισοδήματος, έπειτα από ένα απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο. Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση επιτοκιακών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 4,59 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν στα 3,4 δισ. δολάρια, επίσης υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από το 2021, με ώθηση από τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις αναδοχές εκδόσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Goldman Sachs ελέγχει περισσότερο από το ένα τρίτο της αγοράς συγχωνεύσεων και εξαγορών, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο σε συμφωνίες συνολικής αξίας 1 τρισ. δολαρίων μέσα στο έτος. Είναι η ταχύτερη επίτευξη του συγκεκριμένου ορόσημου που έχει καταγραφεί ποτέ από τράπεζα.

Η μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Goldman αναπτύσσεται επίσης γρήγορα. Ανέφερε περιουσιακά στοιχεία υπό εποπτεία ύψους 4,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά περισσότερο από 700 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε τον Ιούνιο ότι «υπάρχει περισσότερη απληστία παρά φόβος» στις αγορές, με τους επενδυτές να συσσωρεύουν νέες αυξήσεις μετοχών.

Με την σειρά του ο Τζον Γουόλντρον, πρόεδρος της τράπεζας και πιθανός διάδοχος του Σόλομον, έχει δηλώσει ότι επικεντρώνεται στην εξέλιξη της εταιρείας χωρίς να χρειάζεται να προσλάβει πολύ περισσότερους ανθρώπους.

«Συχνά περιγράφω την Goldman Sachs ως μια ανθρώπινη γραμμή συναρμολόγησης», είπε τον Μάιο. «Οι ανθρώπινες γραμμές συναρμολόγησης θα γίνουν πιο ψηφιοποιημένες, οι ψηφιακοί πράκτορες θα είναι τα ρομπότ μας» τόνισε.