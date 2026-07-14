STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για «ευφυή» κτίρια

Η Ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, από την ίδρυσή της το 1996 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα σε 29 χώρες.

Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης μπαίνει η STIRIXIS Group, στην επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυσή της, σχεδιάζοντας «ευφυή» κτίρια που λειτουργούν ως ζωντανά συστήματα, τα οποία μετρούν και εξελίσσονται μαζί με τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, από την ίδρυσή της το 1996 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα σε 29 χώρες, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες και έχει διακριθεί με περισσότερα από 60 διεθνή βραβεία.

Από την Αθήνα έως το Λονδίνο και το Dubai, η ανάπτυξή της στηρίχθηκε στη βαθιά κατανόηση των αναγκών των οργανισμών και στη δυνατότητα μετατροπής σύνθετων προκλήσεων σε εφαρμόσιμες λύσεις.

Σήμερα, η STIRIXIS Group σχεδιάζει για την εποχή των ευφυών κτιρίων: από τη στρατηγική διερεύνηση του μέλλοντος, με ανάλυση τάσεων, σεναρίων και strategic foresight, έως την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ίδια τα κτίρια, παρέχοντας νέες υπηρεσίες, ήδη διαθέσιμες στους πελάτες της.

«Ζωντανό Κτίριο»: Δυναμική ψηφιακή αναπαράσταση ενός κτιρίου που τροφοδοτείται συνεχώς με δεδομένα από τον φυσικό χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του digital twin, δηλαδή ενός ψηφιακού αντιγράφου του κτιρίου που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, και αισθητήρων Internet of Things (IoT), μικρών συνδεδεμένων συσκευών που μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, την κατανάλωση ενέργειας και την κίνηση.

Σε συνδυασμό με τα συστήματα διαχείρισης του κτιρίου (BMS) και την ανώνυμη ανάλυση των ροών επισκεπτών, παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η «ζωή» του κτιρίου: η κατανάλωση ενέργειας, οι ανάγκες συντήρησης και η συνολική λειτουργικότητά του.

Παράλληλα, προγνωστικά μοντέλα και διαδραστικοί πίνακες ελέγχου dashboards, συνδέουν την επένδυση με μετρήσιμους δείκτες, όπως η παραγωγικότητα, ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών (dwell time) και το ποσοστό όσων τελικά πραγματοποιούν αγορά (conversion).

«Διασφάλιση Ανθρώπινης Εμπειρίας & Ευεξίας»: Συνεχής μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος (αέρας, θερμική άνεση, φωτισμός, ακουστική) και της εμπειρίας των χρηστών, με βάση διεθνή πρότυπα όπως τα WELL και BREEAM, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε χώρος υποστηρίζει τους ανθρώπους του.

«AI Agents στην υπηρεσία του πελάτη»: Σχεδιασμός και ενσωμάτωση εξειδικευμένων AI agents, από ψηφιακό concierge για φιλοξενία και λιανεμπόριο και chat-based καθοδήγηση επισκεπτών, έως agents τεχνικής λειτουργίας και insights για ιδιοκτήτες, που λειτουργούν 24/7 και μαθαίνουν από τα πραγματικά δεδομένα κάθε χώρου.

Ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, τα digital twins λειτουργούν και ως εργαλείο pre-leasing: επενδυτές, μισθωτές και πελάτες «περπατούν» στον χώρο πριν υλοποιηθεί, δοκιμάζουν σενάρια χρήσης και αποφασίζουν ταχύτερα.

Έτσι, 30 χρόνια μετά, η STIRIXIS Group παραμένει εκεί όπου βρισκόταν πάντα: στην πρώτη γραμμή της αλλαγής. Ορίζει τους δείκτες που έχουν σημασία για κάθε οργανισμό, ενσωματώνει τις κορυφαίες τεχνολογίες της αγοράς και παραμένει δίπλα στον πελάτη, ώστε κάθε επένδυση να είναι future-proof.

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η STIRIXIS Group θεμελιώνονται στο Systems of Prosperity™, μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αντιμετωπίζει κάθε έργο ως μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης ενός οργανισμού και όχι ως μια μεμονωμένη παρέμβαση.

Στην καρδιά αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Value Creation Circle™, το μοντέλο που συνδέει τη Στρατηγική, τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Εξέλιξη σε έναν ενιαίο κύκλο δημιουργίας αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε επένδυση σχεδιάζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οργανισμών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διατηρώντας την αξία της στον χρόνο.

Στο πλαίσιο της επετείου των 30 χρόνων, η εταιρεία παρουσιάζει και τον πλήρως ανανεωμένο ιστότοπό της, www.stirixisgroup.com, δομημένο γύρω από το Value Creation Circle™.

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & CEO της STIRIXIS Group, δήλωσε:

«Όταν ξεκινήσαμε το 1996, σχεδιάζαμε χώρους. Σήμερα υποστηρίζουμε οργανισμούς να σχεδιάζουν το μέλλον τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων 30 χρόνων και η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τα επόμενα 30.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αποφασίζουν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα κτίρια λειτουργούν. Τα κτίρια της επόμενης δεκαετίας δεν θα είναι στατικοί χώροι· θα είναι ζωντανά συστήματα που μαθαίνουν, μετρούν και εξελίσσονται μαζί με τους ανθρώπους τους. Η πραγματική αξία βρίσκεται στην ικανότητα να μετατρέπεις αυτή τη δυνατότητα σε στρατηγική, σε έργα που υλοποιούνται και σε αποτελέσματα που αντέχουν στον χρόνο. Αυτό ακριβώς εκφράζει η φιλοσοφία του Systems of Prosperity™ και αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες μας.»

Η Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος & Executive Director της STIRIXIS Group, ανέφερε:

«Κάθε επέτειος αποτελεί μια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω με υπερηφάνεια αλλά ακόμα πιο σημαντικό μπροστά με φιλοδοξία. Το νέο μας website δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή ανανέωση. Είναι η έκφραση της σημερινής ταυτότητας της STIRIXIS Group και της εξέλιξης που έχουμε πετύχει μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να επικοινωνεί με σαφήνεια ποιοι είμαστε σήμερα, τι πρεσβεύουμε και πώς δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.»

Με την είσοδό της στην τέταρτη δεκαετία λειτουργίας της, η STIRIXIS Group συνεχίζει να ηγείται της αλλαγής, επενδύοντας στη στρατηγική σκέψη, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο ευφυή, πιο ανθρώπινο και πιο αποδοτικό. Με τη φιλοδοξία της πρώτης ημέρας: να βοηθά οργανισμούς να δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματική ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμη απόδοση.