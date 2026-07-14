Πετρέλαιο: Πάνω από τα 80 δολάρια το WTI - Άλμα 4% το Brent

Το WTI ενισχύεται 3% στα 80,55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent καταγράφει άνοδο 4,83%, φτάνοντας τα 86,85 δολάρια ανά βαρέλι.

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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα την Τρίτη, καθώς οι νέες ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) με παράδοση τον Αύγουστο ενισχύεται 3% και διαμορφώνεται στα 80,55 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent με παράδοση τον Σεπτέμβριο καταγράφει άνοδο 4,83%, φτάνοντας τα 86,85 δολάρια ανά βαρέλι, επεκτείνοντας τα κέρδη του μετά την άνοδο 9,6% που εξασφάλισε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με χρέωση «20% σε κάθε μεταφερόμενο φορτίο», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον «φύλακα» της ζωτικής σημασίας διαδρομής διαμετακόμισης πετρελαίου.

Παράλληλα, σε μια κίνηση που κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 16:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) της Τρίτης.

Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τη Citi να προειδοποιεί ότι η πρόταση του Τραμπ για την επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα σε έκθεσή της, «η πιθανότητα το ιρανικό καθεστώς να αποχωρήσει από το Μνημόνιο Συνεργασίας μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, ένα σενάριο που πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Υπενθυμίζεται ότι η σημασία των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη. Πριν από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η ναυτιλιακή κίνηση μειώθηκε σημαντικά όταν το Ιράν άρχισε να στοχοποιεί πλοία στην περιοχή στις αρχές Μαρτίου, ωστόσο στη συνέχεια παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.